Köln (ots) -2. Mai 2024 - Zum 1. Mai wird Matthias Breuer als General Director Sales Agency & Client bei Ad Alliance befördert. Er folgt auf Michael Dorn, der im Januar 2024 als Chief Sales Officer (CSO) in die Geschäftsleitung der Ad Alliance berufen wurde.In seiner neuen Position übernimmt Matthias Breuer die Gesamtverantwortung für Kunden- und Agenturvereinbarungen sowie für die inhaltlichen Themen und Prioritäten seiner zugeordneten Agenturen und Kunden. Als Teil des Managements wird er die Weiterentwicklung des Ad Alliance Sales mit vorantreiben und mit seiner Sales-Expertise Impulse setzen. Er berichtet direkt an CSO Michael Dorn.Michael Dorn, CSO Ad Alliance: "Ich freue mich sehr, dass wir mit Matthias jemanden aus den eigenen Reihen gefunden haben. Matthias wird diese Position hervorragend ausfüllen, denn er bringt beides gleichermaßen mit: Sales- und Leadership-Skills. Wir sind uns sicher, dass Matthias mit seinem bekanntermaßen großen Engagement seine neuen Aufgaben angehen wird und seine langjährigen Erfahrungen und Kompetenzen an sein Team weitergeben wird."Matthias Breuer ist ein ausgewiesener Sales-Experte mit Media-Background. Der Diplom-Medienmanager startete 2008 seine berufliche Laufbahn als Trainee Media Planning bei der PHD Germany und stieg 2010 als Digital Consultant bei der Carat Deutschland ein. 2012 folgte der Wechsel zum RTL Deutschland Vermarkter, wo er bis heute verschiedene verantwortliche Positionen innerhalb des Sales innehatte, zuletzt als Director Sales Agency & Client.Die Sales-Struktur der Ad Alliance besteht aus Generalisten und Spezialisten. Während die Generalisten Agenturen und Kunden im Fokus haben, konzentrieren sich die Spezialisten auf die einzelnen Gattungen, um so die Kundenbedürfnisse bestmöglich bedienen zu können - gattungsübergreifend als auch gattungsspezifisch.Ad AllianceAd Alliance ist die Vermarktungseinheit von RTL Deutschland. Führend in Sachen individueller, crossmedialer Markenkommunikation und verantwortlich für die Vermarktung der Sender und Angebote von RTL Deutschland sowie des Video- und Technologiespezialisten smartclip. Zusätzlich vermarktet das Team ausgewählte Marken bzw. Gattungen für Media Impact und Bauer Advance als Dienstleister bzw. Eigenhändler. Das Portfolio umfasst rund 500 Medienmarken sowie die Gattungen TV, Print, Digital, ATV und Audio - und erreicht somit knapp 100 Prozent der Menschen in Deutschland. Inhaltliche Beratung sowie der Einsatz innovativer technologischer Lösungen ist Teil der Markeninszenierungen - von Programmatic bis hin zur kontext- und datenbasierten Werbeausspielung.