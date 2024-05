Hannover (www.anleihencheck.de) - Die gestrige Zinsentscheidung der FED hat mit Blick auf das Leitzinsniveau in den USA erwartungsgemäß keine Überraschungen gebracht, so die Analysten der Nord LB.Das FOMC schrecke aufgrund der aktuellen Inflationsdaten vor Zinssenkungen zurück; die FED Funds Target Rate verharre somit weiterhin im Band zwischen 5,25% und 5,50%. Allerdings sei immerhin das Tempo der Reduktion des Bilanzvolumens der US-Notenbank reduziert worden. Die Marktteilnehmer würden auf Anpassungen der Leitzinsen in Washington auch noch etwas warten müssen. Die sich in den kommenden Monaten abzeichnende Inflationsentwicklung spreche zunächst sicherlich nicht für eine Verringerung der FED Funds Target Rate - eher im Gegenteil. Die Nervosität der Marktteilnehmer beim Blick auf die FED-Geldpolitik sei derzeit vergleichsweise groß. ...

