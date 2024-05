DJ MARKT USA/Wall Street vor freundlichem Start

Der Aktienterminmarkt lässt am Donnerstag auf eine freundliche Eröffnung am Kassamarkt schließen. Noch immer beschäftigt die US-Notenbank mit ihren Aussagen zum weiteren geldpolitischen Kurs die Anleger. Nachdem zuletzt die Zinssenkungshoffnungen immer wieder Dämpfer erhalten hatten und im Markt vereinzelt sogar über eine mögliche Zinserhöhung als nächstem Schritt spekuliert wurde, sorgt die Aussage von US-Notenbankchef Jerome Powell mit etwas Verspätung für Auftrieb, dass eine Zinsanhebung unwahrscheinlich sei. Anleger zeigen sich erleichtert, dass die jüngste geldpolitische Sitzung der US-Notenbank ohne einen Wechsel hin zu einer deutlich falkenhafteren Rhetorik verlaufen ist.

Während der Offenmarktausschuss der Fed in seiner Erklärung den "Mangel an weiteren Fortschritten" bei der Inflation in diesem Jahr eingeräumt habe, habe "Powell in seiner Pressekonferenz eine taubenhafte Botschaft vermittelt, urteilen die Analysten von Goldman Sachs. "Wir haben unsere Prognose unverändert gelassen und erwarten weiterhin zwei Zinssenkungen in diesem Jahr im Juli und November", heißt es bei der Großbank weiter.

Unter den Einzelwerten gilt es eine ganze Flut an Geschäftszahlen zu verarbeiten: Unter anderem ziehen Qualcomm vorbörslich um 4,9 Prozent an. Der Halbleiterkonzern hat gute Geschäftszahlen für sein zweites Quartal vorgelegt. Der Umsatz stieg knapp mehr als veranschlagt und der bereinigte Gewinn übertraf die Konsensschätzung deutlicher.

Ebay geben 3,3 Prozent nach. Der Konzern hat im ersten Quartal solide Ergebnisse erzielt. Die Prognose für das Gesamtjahr lag allerdings leicht unter den Erwartungen.

May 02, 2024 06:05 ET (10:05 GMT)

