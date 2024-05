Tineco, Pionier auf dem Gebiet der Bodenpflege und der Smart Home-Geräte, hat den brandneuen Saugwischer FLOOR ONE SWITCH S7 auf den Markt gebracht. In der heutigen schnelllebigen Welt sind Effizienz und Effektivität entscheidend, insbesondere wenn es um die Haushaltsreinigung geht. Angesichts der vielfältigen Bedürfnisse moderner Verbraucher*innen betont Tineco die Unverzichtbarkeit, sowohl einen Bodenwischer als auch einen Staubsauger zu besitzen, um alle Reinigungsanforderungen effektiv zu erfüllen.

Der intelligente FLOOR ONE SWITCH S7 vereint nicht nur das Saugen und Wischen, sondern glänzt zusätzlich mit seinen neuen Eigenschaften wie dem FlashDry Selbstreinigungssystem. Dies bietet eine Vielseitigkeit bei der täglichen Reinigung. Die wichtigsten Merkmale auf einen Blick:

Das FlashDry Selbstreinigungssystem: Die Reinigungsvorgänge umfassen eine zweiminütige Selbstreinigung entlang des gesamten Weges von der Bürste bis zum Schlauch, gefolgt von einem fünfminütigen versiegelten Trocknungsvorgang bei einer Temperatur von 70 ?, wodurch die Bürste ohne zusätzliches Lufttrocknen oder längere Wartezeiten einsatzbereit ist. Die mühelose Wartung mit dem FlashDry Selbstreinigungssystem, das dafür entwickelt wurde, das Gerät mit minimalem Aufwand in Top-Zustand zu halten.

Die MHCBS-Technologie: Die wegweisende Technologie gewährleistet eine optimale Leistung und Effizienz. Mit einer beeindruckenden Geschwindigkeit von 450 Umdrehungen pro Minute und dem Wring Wash-Verfahren sorgt das System für eine gründliche Reinigung. Durch das Squeeze-Verfahren und den Einsatz eines fortschrittlichen Schabers wird der Schmutz gleichmäßig und effektiv entfernt, während die Bürste stets sauber bleibt.

Die ZeroTangle-Bürste: Durch die ZeroTangle-Bürste von Tineco gibt es kein lästiges Verheddern von Tierhaaren mehr, da 99.99 dieser Haare entfernt werden und das eine jederzeit unkomplizierte Reinigung verspricht.

Maximierte Lebensdauer: Die Produkte von Tineco sind darauf ausgelegt, eine verlängerte Batterielebensdauer zu bieten und so die Reinigungsdauer ohne Unterbrechungen zu gewährleisten. Mit einer Betriebszeit des Wischers von bis zu 40 min und des Staubssaugers von bis zu 65 min ist der FLOOR ONE SWITCH S7 ein Kraftpaket. Dazu ist die Lebensdauer des Akkus durch die aufgerüstete Pouch Cell um das 3-Fache verlängert.

Das PureCyclone System: Eine starke Saugkraft und effektive Schmutztrennung mit der Tineco PureCyclone-Technologie. Das System filtert 99,97 der Staubpartikel, die kleiner als 0,3 sind, und trennt effektiv Luft von Staub für eine lang anhaltende, starke Saugleistung.

Das SmoothPower System: Das SmoothPower System ermöglicht eine mühelose Handhabung des Staubsaugers durch seine selbstfahrende Funktion.

Die neue Reinigungstechnik minimiert Gerüche, verbessert die Raumluft, entfernt effizient Schmutz und Allergene für eine gesündere Umgebung und verlängert die Lebensdauer der Bürstenwalze, was langfristige Kosteneinsparungen ermöglicht und die Wartung vereinfacht. Insgesamt ist sie eine lohnende Investition für eine sauberere und gesündere Raumumgebung.

Den FLOOR ONE SWITCH S7 gibt es ab heute für 899 Euro auf Amazon und im offiziellen Tineco Onlineshop zu kaufen.

Über Tineco

Tineco wurde 1998 mit der Markteinführung seines ersten Staubsaugers gegründet und treibt seither die Innovation in der Kategorie der smarten Haushaltsgeräte voran. Tineco hat sich auf die Entwicklung fortschrittlicher, smarter Technologien spezialisiert, die alltägliche Haushaltsprodukte intelligenter und benutzerfreundlicher machen. Mit dem PURE ONE Staubsaugerportfolio und der Einführung der ersten smarten Nass-/Trockensaugerlinie auf dem Markt der FLOOR ONE Serie hat sich Tineco schnell zu einem führenden Unternehmen in der Kategorie der smarten Haushaltsgeräte entwickelt.

