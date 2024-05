Mainz (ots) -Bitte aktualisierten Programmtext beachten!Montag, 27. Mai 2024, 23.55 UhrDas kleine FernsehspielDas KI ManifestDokumentarfilmKünstliche Intelligenz wird die Filmbranche für immer verändern - das wissen auch die vier Filmschaffenden, die sich auf ein nie da gewesenes Experiment einlassen.Einen Tag lang haben sie Zeit, um ein Manifest für die Zukunft des Films zu schreiben. Der Vormarsch generativer künstlicher Intelligenz ist der Beginn einer neuen Epoche der Filmgeschichte.KI schreibt überzeugende Texte in Rekordgeschwindigkeit, generiert fotorealistische Bilder in Sekundenschnelle und wird schon bald ganze Filme auf Knopfdruck ausspucken - kurzum: Kaum jemand bezweifelt, dass wir Filme schon in wenigen Jahren vollkommen anders schreiben, produzieren und konsumieren werden.Skeptiker und Utopisten können über diese Szenarien heftig streiten. Dabei übersehen sie gern: Wir haben selbst in der Hand, wie diese Geschichte ausgeht. Genau deshalb schließen sich vier Filmschaffende einen Tag lang ein - mit dem Ziel, sich auf ein Manifest für den Umgang mit generativer KI zu einigen.Es diskutieren Christian Alvart (unter anderem Drehbuchautor und Regisseur), Mira Thiel (Regisseurin), Gizem Emre (Schauspielerin) und Guido Reinhardt (Produzent). Collien Ulmen-Fernandes ordnet das Geschehen als Erzählerin ein."Das KI Manifest" ist ab dem Zeitpunkt der Ausstrahlung in der ZDFmediathek abrufbar.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5770861