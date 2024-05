Das Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW) hat in Ulm die Pilotanlage "Powder-Up!" eingeweiht. Diese ermöglicht die herstellerunabhängige Produktion von Batteriematerialien und deren Vorprodukten in der Größenordnung von bis zu 100 Kilogramm. Ein Novum in Deutschland. Laut dem in Ulm ansässigen ZSW erlaubt die Anlage hierzulande "erstmals außerhalb der Industrie" die Fertigung einer solchen Menge Batteriematerials. ...

