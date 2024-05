Es dauert und es dauert und es dauert noch länger. Laut FedWatch Tool von CME rechnen derzeit 70 Prozent der Marktteilnehmer nicht mit dem Beginn der Zinswende vor September. Logisch, erweist sich die Inflation in den USA doch als ausgesprochen hartnäckig. Im März lag die Kernrate bei 3,5 Prozent, die Volkswirte hatten 3,4 Prozent erwartet.Das ist den Anlegern aufs Gemüt geschlagen - der CNN Fear & Greed Index steht aktuell bei 44, was Angst bedeutet. Mit Käufen halten sie sich zurück, was auch ...

