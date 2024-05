DJ Macron kommt Ende Mai zu dreitägigem Staatsbesuch

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Auf Einladung von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier kommt der französische Staatspräsident Emmanuel Macron vom 26. bis 28. Mai zu einem Staatsbesuch nach Deutschland. Das gab das Bundespräsidialamt bekannt. Gemeinsam wollten Macron und Steinmeier mehrere Regionen Deutschlands besuchen und damit die einzigartigen Beziehungen zwischen den beiden Ländern hervorheben. "Es ist der erste Staatsbesuch - die im diplomatischen Protokoll höchste Besuchsform - eines französischen Präsidenten in Deutschland seit 24 Jahren", hieß es in der Mitteilung.

Am 26. Mai wird Macron laut den Angaben mit militärischen Ehren am Schloss Bellevue begrüßt. Später besuchen die beiden Präsidenten das Demokratiefest aus Anlass von 75 Jahren Grundgesetz und 35 Jahren Friedlicher Revolution rund um Kanzleramt und Bundestag. Am Abend lädt der Bundespräsident zu einem Staatsbankett zu Ehren seiner Gäste ins Schloss Bellevue ein. Mit der Einladung an Macron als einzigen ausländischen Staatsgast zum Gründungsjubiläum der Bundesrepublik wolle Steinmeier den einzigartigen Stellenwert der deutsch-französischen Freundschaft hervorheben.

Die weiteren Programmpunkte des Tages würdigten die persönlichen Kontakte, insbesondere zwischen Jugendlichen, sowie kulturelle und sportliche Austausche zwischen beiden Ländern. Am zweiten und dritten Tag des Staatsbesuchs folgen laut den Angaben Termine in Dresden und Münster, wo gemeinsame Herausforderungen thematisiert würden, auf die Frankreich und Deutschland gemeinsame Antworten in Europa finden könnten, sei es in den Bereichen technologischer Innovationen und Wettbewerbsfähigkeit oder bei den Themen Frieden und Sicherheit auf dem Kontinent.

