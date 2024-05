EQS-News: Rentschler Biopharma SE / Schlagwort(e): Personalie

Rentschler Biopharma ernennt Patrick Cushing zum VP Operations am US-Standort im Raum Boston



Laupheim, Milford (MA), USA, und Stevenage, UK, 2. Mai 2024 - Rentschler Biopharma SE, ein führendes Dienstleistungs- und Auftragsentwicklungsunternehmen (CDMO) für Biopharmazeutika, gab heute bekannt, dass Dr. Patrick Cushing zum Vice President Operations am US-Standort von Rentschler Biopharma in Milford befördert wurde. Dr. Cushing wird ab 1. Mai 2024 in dieser neu geschaffenen Position alle operativen Prozesse am Standort leiten und direkt an Christiane Bardroff, Chief Operating Officer von Rentschler Biopharma, berichten.

Christiane Bardroff, COO von Rentschler Biopharma, kommentierte: "Die Ernennung von Patrick Cushing zum Vice President Operations an unserem hochmodernen Produktionsstandort in Milford ist Ausdruck unseres Versprechens bei Rentschler Biopharma, unseren Kunden Produkte und Dienstleistungen in höchster Qualität zu liefern. Patricks engagierter Einsatz spiegelt unsere Vision, Medizin voranzubringen, um Leben zu schützen, geradezu perfekt. Die Schaffung dieser neuen Position trägt vielen wichtigen Meilensteinen Rechnung, die wir in den letzten Monaten erreicht haben, darunter die Inbetriebnahme der neuen Produktionslinie an unserem Standort in den USA. Patrick verfügt über außergewöhnliche Führungsqualitäten, die in seiner neuen Rolle zum Tragen kommen werden. Schon in früheren Positionen hat er erfolgreich unter Beweis gestellt, wie er und sein Team standort- und abteilungsübergreifend arbeiten, um gemeinsam mit unseren Kunden unterschiedliche innovative Therapien zu entwickeln und herzustellen. In seiner neuen Rolle wird er noch intensiver zur Optimierung und Stärkung unseres Unternehmens sowie zur Unterstützung bestehender und neuer Kunden in den USA beitragen."

Dr. Patrick Cushing, Vice President Operations bei Rentschler Biopharma Inc., sagte: "Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe, besonders vor dem Hintergrund, dass wir unsere Kapazitäten an unserem US-Standort sukzessive weiter ausbauen. Vor allem die weitreichenden Synergien innerhalb unserer Organisation möchte ich künftig noch besser nutzen, um Entwicklungsprozesse weiter zu straffen und unsere Agilität zu stärken. Damit wollen wir auch in Zukunft sicherstellen, dass wir unsere Kunden über unsere Standorte hinweg dabei unterstützen, neue Therapeutika auf den Markt zu bringen. Ich bin überzeugt, dass unser Team mit seiner Arbeit einen bedeutenden Beitrag leistet, das Leben von Patienten auf der ganzen Welt positiv zu verändern. Ich bin stolz, Teil dieser wichtigen Reise zu sein."

Patrick Cushing kam 2021 zu Rentschler Biopharma und war seitdem als Senior Director of Manufacturing Operations am Unternehmensstandort in Milford tätig. Er verfügt über ausgeprägte Managementfähigkeiten im Biopharma-Bereich, die er in leitenden Funktionen in Auftragsforschungs- und Auftragsfertigungsunternehmen erworben hat. Mit mehr als einem Jahrzehnt Erfahrung in der strukturbasierten Arzneimittelforschung und der Entwicklung von Großmolekülprozessen war Patrick maßgeblich an der Verbesserung von Chemie-, Herstellungs- und Kontrollprozessen (CMC) beteiligt. Sein Fachwissen erstreckt sich von der Entwicklung verschiedenster Moleküle, über Plasmid-DNA bis hin zu rekombinanten Proteinen, einschließlich komplexer biologischer Wirkstoffe wie anspruchsvolle Proteine, bispezifische Antikörper, Enzyme und Proteinkomplexe. Patricks Engagement und seine herausragenden Leistungen haben dazu beigetragen, die nahtlose Umsetzung in der Entwicklung und Herstellung innovativer Therapeutika vom Labor bis zur Produktion zu gewährleisten und sind prägend für die Zukunft der biopharmazeutischen Herstellung.

Die neue Produktionslinie am Standort Milford bietet 22.000 Quadratmeter Produktionsfläche und umfasst vier neue 2.000-Liter-Einweg-Bioreaktoren. Der Schwerpunkt der Anlage liegt auf der kommerziellen Produktion hochkomplexer Moleküle. Kunden profitieren von dem global integrierten Dienstleistungsangebot und der bewährten Expertise in der Bioprozessentwicklung und -herstellung, die Rentschler Biopharma entlang der gesamten biopharmazeutischen Wertschöpfungskette anbietet. Im Dezember 2023 gab das Unternehmen bekannt, dass es einen großen Kunden für die neue Produktionslinie gewinnen konnte.



Rentschler Biopharma bei der BioTalk in Boston:

Patrick Cushing und unsere Business Development Experten werden vom 7. bis 8. Mai 2024 an der BioTalk in Boston, USA, teilnehmen. Sie stehen für Anfragen zur Verfügung, und zeigen gerne, wie das Unternehmen Kunden vom Konzept bis zur Marktreife unterstützt. Am 8. Mai wird Dr. Cushing außerdem als Diskussionsteilnehmer bei einem Panel zum Thema "Current Bioprocess Innovation Trends for more efficient bioprocessing" teilnehmen. Im Anschluss an die Podiumsdiskussion beginnt um 16:30 Uhr eine Standort-Tour beginnen, bei der Teilnehmer detaillierte Einblicke in unsere hochmodernen Einrichtungen und Prozesse.

Über Rentschler Biopharma SE

Die Rentschler Biopharma SE ist ein führendes Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmen (CDMO) und ausschließlich auf Kundenprojekte fokussiert. Das Unternehmen bietet Prozessentwicklung und Produktion von Biopharmazeutika einschließlich Adenovirus-assoziierter (AAV)-Gentherapien sowie damit verbundene Beratungsleistungen, Projektplanung und regulatorische Unterstützung an. Langjährige Erfahrung und exzellente Lösungskompetenz sichern den hohen Qualitätsstandard für die Kunden von Rentschler Biopharma. Ein professionelles Qualitätsmanagementsystem, eine bewährte Philosophie operativer Exzellenz und fortschrittliche Technologien gewährleisten Produktqualität und Produktivität in jedem Entwicklungs- und Produktionsschritt. Rentschler Biopharma ist ein unabhängiges Familienunternehmen und beschäftigt etwa 1.400 Mitarbeiter am Hauptsitz des Unternehmens in Laupheim, Deutschland sowie einem zweiten Standort in Milford, MA, USA. Ein dritter Standort in Stevenage, UK, ist auf die Entwicklung innovativer Therapien (Advanced Therapies) ausgelegt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.rentschler-biopharma.com . Folgen Sie Rentschler Biopharma auf LinkedIn .



Rentschler Biopharma SE

Dr. Latika Bhonsle-Deeng

Head of Communications

Telefon: +49-7392-701-467

communications@rentschler-biopharma.com



Medienanfragen:

MC Services AG

Eva Bauer

Telefon: +49-89-210228-0

rentschler@mc-services.eu



Für hochauflösende Bilder kontaktieren Sie bitte communications@rentschler-biopharma.com .

