Vaduz (ots) -Am Sonntag, den 5. Mai erwartet die Besucherinnen und Besucher ein besonderes Highlight auf dem Festplatz in Ruggell. Im Rahmen des slowUp wird der mobile Skimboard-Pool der Stabsstelle für Sport offiziell präsentiert.Ein Skimboard-Pool ist eine Anlage, um auf einem wenige Zentimeter dicken Wasserfilm mit einem Skimboard zu sliden. Mit wenigen Metern Anlauf kann bis zu 15 Meter geslidet werden. Das Skimboarden ermöglicht den Einstieg ins Surfen und bietet die Möglichkeit verschiedene Tricks zu üben. Es ist für Jung und Alt geeignet und kann für Gemeindesporttage, Jugendanlässe, Sportveranstaltungen und weitere Events von der Stabsstelle für Sport gebucht werden.Die Präsentation findet um 11.45 Uhr auf dem Festplatz beim Vereinshaus in Ruggell statt. Also Badehose nicht vergessen und ab aufs Board. Skimcoaches stehen bereit und Boards werden zur Verfügung gestellt.Pressekontakt:Stabsstelle für SportJürgen TömördyT +423 263 63 31Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100919073