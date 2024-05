Original-Research: YOC AG - von Montega AG



Einstufung von Montega AG zu YOC AG



Unternehmen: YOC AG

ISIN: DE0005932735



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 02.05.2024

Kursziel: 22,50 EUR (zuvor: 21,00 EUR)

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Tim Kruse (CFA), Nils Scharwächter



YOC erneut mit deutlicher Outperformance des Gesamtmarkts - stetige Verbesserung der Cashflows visibel



Die YOC AG hat jüngst den finalen Konzernabschluss vorgelegt, mit dem die bereits im Februar berichteten vorläufigen Zahlen bestätigt wurden. Die Guidance für das laufende Geschäftsjahr sieht eine weitere Aufwärtsbewegung in allen wesentlichen KPIs vor, wodurch sich die attraktive Perspektive des skalierbaren Geschäftsmodells zunehmend in der Ergebnis- sowie Cashflow-Entwicklung niederschlagen dürfte.



Umsatzprognose leicht übertroffen - Ergebnis trotz Forderungsabschreibung am oberen Ende erreicht: Wie bereits mit der Meldung der vorläufigen Zahlen verkündet wurde, standen zum 31.12.2023 Konzernerlöse i.H.v. 30,6 Mio. EUR zu Buche, was ein Übertreffen der ursprünglichen Guidance bedeutet (29,0-30,0 Mio. EUR). Obwohl die Wertberichtigung einer Forderung gegenüber dem insolventen DSP-Partner mediamath das Nettoergebnis in 2023 um -0,4 Mio. EUR belastete, erreichte YOC den Prognose-korridor an der oberen Grenze (berichtet: 2,9 Mio. EUR vs. Guidance: 2,5-3,0 Mio. EUR).

Stetige Verbesserung der Cashflows - operativer CF steigt dynamischer als CAPEX: Im Wesentlichen bestimmt sich der CF aus der operativen Entwicklung, den wachstumsbedingten Veränderungen im WC sowie den Investitionen in die eigene VIS.X-Plattform. Wie nachfolgender Tabelle zu entnehmen ist, profitiert der FCF von einer stärkeren Zunahme des operativen CF (vordergründig durch verbesserte Netto-ergebnisse) im Vergleich zu den notwendigen CAPEX. So dürfte mittelfristig eine zweistellige Free Cashflow Yield erzielt werden können (MONe 2026: knapp 10%). Hierbei unberücksichtigt sind die Leasingverbindlichkeiten in geringfügiger Höhe (0,4 Mio. EUR).



[Tabelle]



Ausblick auf 2024 sieht Wachstum und verbesserte Profitabilität vor: Ende März verkündete das Unternehmen seine Jahresprognose, die eine Top Line-Steigerung von min. 17,5% yoy auf 36,0 bis 37,0 Mio. EUR in Aussicht stellt. Das Margenniveau dürfte neben der unterproportionalen Entwicklung der Personalkosten sowie der sbA von der sukzessiven Verbesserung der Rohmarge in den noch jungen Regionen (insbesondere Schweiz und Finnland) profitieren, in denen der Anteil über die implementierte VIS.XPlattform abgewickelter Vorgänge stetig zunimmt. Entsprechend reduzieren sich die Kosten für externe DL, sodass das Konzern-EBITDA auf 5,0 bis 6,0 Mio. EUR zulegen dürfte (MONe: 5,3 Mio. EUR). Hier möchten wir auf die enorme Bedeutung des Leverage in Q4 hinweisen, der sich bereits im vergangenen Jahr zeigte. So lag die EBITDA-Marge im Jahresendquartal durch den Mehrumsatz signifikant über der 9M-Marge (26,7% vs. 7,3%). Hinsichtlich des Nettoergebnis avisiert YOC eine Expansion um min. 20,7% yoy, wodurch ein Jahresüberschuss zwischen 3,5 und 4,5 Mio. EUR erwartet wird.

Fazit: Mit der kontinuierlichen Erweiterung der proprietären VIS-X-Plattform um weitere Funktionalitäten und den stark nachgefragten High Impact-Werbeformaten ist es der YOC AG in 2023 erneut gelungen, den Gesamtmarkt deutlich zu übertreffen. Durch Vordrehen sowie Aktualisierung unseres DCF-Modells erhöht sich das Kursziel trotz Reduzierung der EBIT-Marge im Terminal Value auf 11,0% (zuvor: 12,5%) auf 22,50 EUR (zuvor: 21,00 EUR). Folglich bekräftigen wir unsere Kaufempfehlung.





