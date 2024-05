Chicago (ots/PRNewswire) -Die Advanced Risk Assessment-Lösung von Sphera modernisiert den Betrieb, verbessert die Sicherheitsmaßnahmen und überwacht die Einhaltung von Vorschriften in einer zunehmend komplexen GesetzeslandschaftSphera, ein weltweit führender Anbieter von Software-, Daten- und Beratungsdiensten für das Leistungs- und Risikomanagement im Bereich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social and Governance, ESG), gab heute bedeutende Aktualisierungen seiner Lösung Advanced Risk Assessment (ARA)&a=Advanced+Risk+Assessment+(ARA)) bekannt, die es Managern von Prozess- und Produktionsanlagen ermöglicht, Risiken proaktiv zu überwachen, zu bewerten und zu verwalten.SpheraCloud ARA ist eine umfassende Lösung, die die Komplexität moderner industrieller Abläufe erkennt und Prozesse für mehr Effizienz und Compliance rationalisiert. Die ARA-Updates optimieren die ohnehin schon robusten Funktionen der Lösung, um ihre Position an der Spitze der Risikomanagement-Technologie zu halten.Wichtige SpheraCloud ARA-Updates spiegeln direkt das Kundenfeedback wider, um die Navigation, Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit zu verbessern. Dazu gehört eine überarbeitete Schnittstelle mit einem modernen, cloudbasierten Design und die Integration mit Anlagen- und Risikomanagementsystemen über die API-Funktion der Bibliothek. Außerdem können Benutzer zentral oder über das Identitätsmanagementsystem des Unternehmens verwaltet werden."Risikomanagement ist eine nicht verhandelbare Priorität, und wir haben unseren Kunden zugehört und unsere Lösung auf die sich entwickelnden Bedürfnisse der Branche zugeschnitten", sagte Paul Marushka, Geschäftsführer und Vorstandsvorsitzender von Sphera. "Mit einer modernen Benutzeroberfläche, einer zentralen Benutzerverwaltung und verbesserten Systemintegrationen bietet das erweiterte ARA-Tool von Sphera eine optimierte Lösung für Manager von Prozess- und Fertigungsanlagen, die sich die Zukunft des Risikomanagements zu eigen machen wollen. Unsere Kunden in die Lage zu versetzen, ihre Mitarbeiter, Anlagen und Gemeinden zu schützen, ist für unsere Mission, eine sicherere, nachhaltigere und produktivere Welt zu schaffen, von entscheidender Bedeutung."Die ARA-Lösung von Sphera ermöglicht es Managern von Prozess- und Produktionsanlagen:- Das Risiko einheitlich zu bewerten: ARA bietet einen standardisierten Rahmen für die Risikobewertung, um eine einheitliche Bewertung und Umsetzung von Kontrollmaßnahmen in der gesamten Organisation zu gewährleisten.- Wissen zu zentralisieren: ARA dient als zentraler Knotenpunkt für die Sammlung, den Austausch und die Untersuchung risikobezogener Daten.- Die Einhaltung der Vorschriften sicherzustellen: ARA bietet robuste Prüfprotokolle und eine leicht zugängliche Rückverfolgbarkeit, um die Einhaltung der Vorschriften zu vereinfachen und die Betriebe bei der Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen zu unterstützen.- Umsetzbare Erkenntnisse zu generieren: Die fortschrittliche Analytik von ARA ermöglicht kontinuierliche Verbesserungen und fundierte Entscheidungen auf der Grundlage datengestützter Erkenntnisse.Informationen zu Sphera Sphera ist der führende Anbieter von Software, Daten und Beratungsdiensten für das Leistungs- und Risikomanagement in den Bereichen Umwelt, Gesundheit, Sicherheit und Nachhaltigkeit (Environment, Health, Safety & Sustainability, EHS&S), operatives Risikomanagement (Operational Risk Management, ORM), Produktverantwortung und Transparenz der Lieferkette. Seit mehr als 30 Jahren unterstützen wir über 8.400 Kunden und mehr als eine Million Nutzer in 95 Ländern dabei, die Sicherheit ihrer Mitarbeiter, die Nachhaltigkeit ihrer Produkte und die Produktivität ihrer Betriebe zu gewährleisten. Mehr über Sphera erfahren Sie unter www.sphera.com. Folgen Sie Sphera auf LinkedIn.Kontakt für Medienanfragen:Amanda Meador / Alaina Caruso, pro-sphera@prosek.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1907993/Sphera_v2_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/sphera-erweitert-die-risikolosung-die-unternehmen-bei-der-optimierung-von-sicherheit-und-compliance-unterstutzt-302133219.htmlOriginal-Content von: Sphera Solutions, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/126203/5771069