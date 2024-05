© Foto: adobe.stock.com



Die aktuelle Konstellation ist nicht ohne Risiken. Die jüngste Schwäche könnte den Eintritt in eine größere Korrektur forcieren. Der Ölsektor befindet sich gegenwärtig in einer Konsolidierung. Brent C.O. und WTI Oil haben den Rückzug angetreten und auch die Produzentenaktien geraten zunehmend in Bedrängnis. Brent Öl verlässt Aufwärtstrend Brechen wir die aktuelle Situation zunächst auf die charttechnischen Aspekte herunter: Brent C.O. beendete in der ersten April-Hälfte die bis dahin laufende, fulminante Preisrallye. Im Bereich von 92 US-Dollar bildete sich ein starker Widerstandscluster aus. Der Weg in Richtung 100 US-Dollar blieb verstellt. Der Umstand, dass Brent C.O. ab Anfang April …