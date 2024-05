Der Eurovision Song Contest (ESC), die weltweit größte Live-Musikveranstaltung, hat rechtzeitig für die diesjährige Veranstaltung im schwedischen Malmö seine mobile App aktualisiert. Die App wurde mithilfe der No-Code-App-Entwicklungsplattform von Choicely entwickelt.

Eurovision Song Contest built their new mobile app with a no code platform. The app was built using Choicely's no code app platform. The Eurovision app boasts an extensive news feed and media portal, and engagement tools full of interactive fan activations like the Scoreboard. With it, viewers can establish their own classic Eurovision ranking from 12 points on, and share the ranking on social media. (Graphic: Business Wire)