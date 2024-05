Bern (ots) -Zum ersten Mal in ihrer Geschichte überstiegen die aktiven Investitionsverpflichtungen von SIFEM Ende 2023 eine Milliarde USD. Im Jahr 2023 sagte die SIFEM insgesamt 143,8 Millionen USD für 10 neue Investitionen zu und schloss das Jahr mit einem positiven Betriebsergebnis von 13,1 Millionen CHF ab. Dank der wachsenden Investitionsverpflichtungen trägt die SIFEM wirksam zu den vom Bundesrat gesetzten Entwicklungszielen bei.Im Jahr 2023 tätigte die SIFEM, die Entwicklungsfinanzierungsinstitution der Schweizerischen Eidgenossenschaft, zehn neue Investitionen, davon acht in Fonds und zwei in lokale Finanzinstitutionen. Die Neuinvestitionen von 143,8 Mio. USD erreichten einen neuen Höchstwert. Sie tragen zur Verringerung der Finanzierungslücke in den Entwicklungs- und Schwellenländern bei, die aufgrund der anhaltenden geopolitischen Unsicherheiten und des damit verbundenen Mangels an privaten Finanzmitteln weiterhin besteht. Die SIFEM erfüllte damit ihre antizyklische Rolle, auch in schwierigen Zeiten Mittel für Entwicklungsziele bereitzustellen.Fokus auf Schwerpunktländer und Klima86% der neuen Investitionen sind auf die Schwerpunktländer der internationalen Zusammenarbeit der Schweiz ausgerichtet, während 28% für die am wenigsten entwickelten Ländern vorgesehen sind. Fast die Hälfte der neuen Investitionen sind Teil der Klimainvestitionen und über 40% tragen zur Gleichstellung der Geschlechter bei. SIFEM's Investitionsportfolio dient der Erreichung von Entwicklungszielen wie der Schaffung von Arbeitsplätzen, der Eindämmung des Klimawandels und der Unterstützung von unterversorgten Bevölkerungsgruppen.Veränderungen in der OrganisationDie SIFEM hat den Übergang zu einer neuen Organisationsstruktur zu mehr Effizienz und besserer Governance erfolgreich abgeschlossen. responsAbility Investment AG hat am 1. März 2023 die Rolle des Portfolio Managers übernommen, nachdem Tameo Impact Fund Solutions SA bereits seit September 2022 als Business Services Manager tätig ist.Zwei langjährige Mitglieder des Verwaltungsrats, Susanne Grossmann und Julia Balandina Jaquier, beendeten nach 12 Jahren ihre maximale Amtszeit und wurden durch Pascal Pierra und Laurie J. Spengler, zwei ausgewiesene Experten im Bereich Impact Investments, ersetzt.Positives Ergebnis und AusblickFür das Jahr 2023 weist die SIFEM ein positives Betriebsergebnis von CHF 13,1 Millionen aus. Jörg Frieden, Präsident des Verwaltungsrats, erklärt: "SIFEM wird weiterhin Teil der Entwicklungsstrategie der Schweizerischen Eidgenossenschaft sein und ihren Beitrag mit finanziellen Ressourcen und ihrem Know-how leisten. Sie hat bereits zum Engagement der Schweiz in der Ukraine beigetragen und ist auch bereit, ihre Aktivitäten in diesem Land im Rahmen eines international koordinierten Wiederaufbauprogramms auszuweiten."An der Generalversammlung vom 2. Mai 2024 wurden der Geschäftsbericht 2023 sowie die geprüfte Jahresrechnung 2023 genehmigt.Über die SIFEM AGSIFEM steht für "Swiss Investment Fund for Emerging Markets", und sie ist die Entwicklungsfinanzierungsinstitution der Schweiz. Sie wurde 2011 als Aktiengesellschaft gegründet und befindet sich zu 100 Prozent im Besitz der Schweizerischen Eidgenossenschaft. Die SIFEM ist ein integraler Bestandteil der Strategie der internationalen Zusammenarbeit der Schweiz. Sie stellt langfristige Finanzierungen für kleine und mittlere Unternehmen in Entwicklungs- und Schwellenländern über lokale Finanzintermediäre bereit mit dem Ziel, die Armut zu reduzieren und eine nachhaltige, inklusive und widerstandsfähige Wirtschaft zu fördern. Dazu gehören die Bekämpfung der Ursachen des Klimawandels und die Verbesserung der Resilienz. Im Jahr 2023 finanzierte die SIFEM direkt und indirekt rund 600 Unternehmen in über 75 Ländern und unterstützte über 400'000 Arbeitsplätze.Pressekontakt:Mirjam Garzon, SIFEM Deputy Head Business Services ManagementEmail: mirjam.garzon@sifem.chTel.: +41 22 552 79 13Original-Content von: SIFEM AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100058987/100919082