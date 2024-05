Mainz (ots) -Was bedeutet Heimat für Menschen in München, Berlin und Hamburg? In der dreiteiligen Reihe "Terra X: Zeitreise Heimat" führt "Terra X"-Moderator und Historiker Mirko Drotschmann durch die faszinierende Geschichte dieser drei Städte. Er erfährt von Einwohnerinnen und Einwohnern, was sie mit ihrer Stadt verbinden und warum sie Heimat für sie ist, und zeigt alte und neue Facetten dieser drei Großstädte. Alle Folgen sind ab Mittwoch, 8. Mai 2024, 10.00 Uhr, zehn Jahre lang in der ZDFmediathek verfügbar. Im ZDF ist die Reihe ab Sonntag, 12. Mai 2024, 19.30 Uhr, zu sehen.Metropole im Süden: MünchenBier, Brezen, Lederhosen: München ist mehr als diese Klischees. Mirko Drotschmann stellt in "Terra X: Zeitreise Heimat - München" (Sonntag, 12. Mai 2024, 19.30 Uhr) eine Stadt vor, die auf dem Weg zur pulsierenden Metropole von heute einiges durchgemacht hat und trifft Menschen, die eine besondere Beziehung zur Stadt an der Isar haben, darunter Kabarettistin Luise Kinseher. Eine Zeitreise durch die Geschichte der bayerischen Landeshauptstadt, die für viele gerade wegen ihres Postkartenidylls der Inbegriff von "Heimat" ist.Die Hauptstadt: BerlinHugenotten aus Frankreich, der Siegeszug des Döners und Mode-Hochburg in den 1920er-Jahren: Berlins Geschichte hat sehr unterschiedliche Facetten. Mirko Drotschmanns Reise durch die Geschichte der Hauptstadt beginnt im Nikolaiviertel, der Wiege Berlins, führt über Kreuzberg, wo im 18. Jahrhundert die Maulbeerbäume der Seidenspinner wuchsen, bis zum Berliner Schloss. Dabei wird klar: Jeder Winkel von Berlin erzählt eine andere "Heimat"-Geschichte. Zu sehen im ZDF am Sonntag, 19. Mai 2024, um 19.30 Uhr.Perle des Nordens: HamburgVon den Anfängen als einfacher Handelsposten bis zur Blütezeit als pulsierende Hafenmetropole - diese Geschichte erzählt die letzte Folge der "Terra X"-Reihe am Sonntag, 26. Mai 2024, um 19.30 Uhr. In der Hansestadt trifft Mirko Drotschmann Menschen, deren persönliche Geschichten eng mit der einzigartigen Entwicklung Hamburgs verbunden sind. Warum der Kiez auch ein Stück Heimat ist und wie die Beatles hier Erfolge feierten - das erklären Kiez-Star Olivia Jones und Stefanie Hempel, Sängerin und Erfinderin der Beatles-Tour durch Hamburg.Auf dem Youtube-Kanal "Terra X History" wird es ab Sendezeitraum weitere Videos zum Thema geben, darunter "Fünf Fakten über München" und "Fünf historische Berufe in Hamburg".Für "Terra X: Zeitreise Heimat" sind Untertitel verfügbar.KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Marion Leibrecht, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 - 70-16478.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zur Sendung erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/terrax) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere InformationenIm ZDF-Presseportal finden Sie ergänzend:- die Pressemappe (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/terra-x-zeitreise-heimat) mit einem Interview mit Mirko Drotschmann- die Filme (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/terra-x-zeitreise-heimat) (nach Log-in)Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5771225