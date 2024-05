Vaduz (ots) -



Erbprinz Alois von und zu Liechtenstein hat in Stellvertretung von Fürst Hans-Adam II. am Donnerstag, 2. Mai 2024, Brigitte Marxer zur Ordensverleihung auf Schloss Vaduz empfangen.



Der Geehrten wurde aufgrund ihrer besonderen Verdienste im Bereich des Sports für Menschen mit Beeinträchtigungen in Liechtenstein das Komturkreuz des Fürstlich Liechtensteinischen Verdienstordens verliehen.



