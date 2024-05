Die Lime Trading Corp ("Lime Trading"), eine technologieorientierte Broker-Agentur mit Sitz in New York City, freut sich, ihre strategische Partnerschaft mit dem Start-up TakeProfit bekanntgeben zu können, einer bahnbrechenden, gemeinschaftsorientierten Trader-Plattform mit Sitz in San Francisco, Kalifornien. Diese Zusammenarbeit entstand aus der gemeinsamen Überzeugung, dass die Trader unabhängig von ihrer Strategie Zugriff auf die besten Tools und Technologien haben sollten. Diese neue Partnerschaft verschafft Einzel-Tradern den Zugang zu den neuesten Innovationen im Bereich Charting und technische Analyse in Verbindung mit der branchenführenden Handelsausführung von Lime Trading.

The newly launched TakeProfit trading platform now offers widgets that integrate seamlessly with Lime Trading. Lime clients will be able to now place trades from the TakeProfit platform and view their portfolio all in one place. (Graphic: Business Wire)