PagerDuty, Inc. (NYSE:PD), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich des digitalen Betriebsmanagements, gab heute die Ernennung von Eduardo Crespo zum Vice President für die EMEA-Region bekannt. Crespo wird die nächste Wachstumsphase von PagerDuty in der EMEA-Region anführen und die PagerDuty Operations Cloud zu Unternehmenskunden in der gesamten EMEA-Region bringen, um ihre größten digitalen Herausforderungen zu bewältigen.

"PagerDuty ist weltweiter Marktführer beim digitalen Betriebsmanagement und verhilft seinen Kunden mit der PagerDuty Operations Cloud zu betrieblicher Effizienz im benötigten Umfang", erklärt Jeremy Kmet, Senior Vice President, Global Field Operations bei PagerDuty. "EMEA stellt eine bedeutende Wachstumschance für PagerDuty dar, und Eduardo ist eine überragende Führungspersönlichkeit, die unsere Vision umsetzen und in der gesamten Region einen positiven Einfluss auf unsere Kunden, Partner und Beschäftigten haben wird."

Crespo bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung im Investmentbanking, in der Strategieberatung und auf dem Gebiet von bahnbrechenden Cloud- und Softwarelösungen mit. Zuletzt gehörte er Führungsteams an, die den ARR von Medallia EMEA zwischen 2014 und 2024 um das 25-fache steigerten und damit rund 25 des weltweiten Umsatzes erzielten. Crespo kann eine beachtliche Erfolgsbilanz bei der Zusammenstellung regionaler Teams, beim Aufbau von Funktionen und bei der Umsetzung integrierter Markteinführungsstrategien vorweisen.

"Was mich an PagerDuty fasziniert, ist die erstklassige Plattform, der sehr loyale Kundenstamm und die großartigen Mitarbeiter, die sich für den Kunden als wichtigsten Wert einsetzen", so Crespo. "PagerDuty ist gut für internationales Wachstum im EMEA-Markt aufgestellt, da wir dazu fähig sind, die Herausforderungen des digitalen Betriebs zu überwinden und einen greifbaren Mehrwert zu liefern. Ich freue mich darauf, langfristige Kundenpartnerschaften aufzubauen, das erstklassige Team zu erweitern und unser Partnerökosystem in der gesamten EMEA-Region zu expandieren."

Crespo erwarb seinen MBA an der London Business School. Er absolvierte das Bates College und die University of Oxford mit Abschlüssen in Wirtschaft und Politikwissenschaft.

PagerDuty on Tour

PagerDuty on Tour London findet am Donnerstag, 27. Juni, im The Ned statt. Seien Sie dabei, wenn PagerDuty-Führungskräfte und Experten für digitale Betriebsabläufe ihre Vision für die Zukunft von KI und Automatisierung skizzieren, die neuesten Produktinnovationen vorstellen und von Kunden erfahren, wie sie mithilfe von PagerDuty ihre Effizienz steigern, die Produktivität beschleunigen und die betriebliche Ausfallsicherheit erhöhen. Hier können Sie sich kostenlos anmelden.

