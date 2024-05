Die Indy Autonomous Challenge (IAC) wird am 6. September 2024 auf dem Indianapolis Motor Speedway (IMS), der "Rennsport-Hauptstadt der Welt", eine große Rückkehr erleben. Der Wettbewerb verspricht ein bahnbrechendes Ereignis zu werden, bei dem die weltweit schnellsten autonomen Rennwagen in einem Kopf-an-Kopf-Rennen antreten, gesteuert von KI-Fahrersoftware, die von 10 Teams von 18 führenden Universitäten aus Nordamerika, Europa und Asien entwickelt wurde.

Im Oktober 2021 wurde auf dem IMS Geschichte geschrieben, als die IAC das weltweit erste Kopf-an-Kopf-Rennen für autonome Hochgeschwindigkeitsfahrzeuge organisierte. Seitdem hat die IAC fünf Rennen auf legendären Rennstrecken organisiert, darunter der Las Vegas Motor Speedway während der CES und die F1-Rennstrecke von Monza in Italien. Die IAC und ihre Universitätsteams haben eine lange Liste von Weltrekorden für autonomes Fahren bei Höchstgeschwindigkeit aufgestellt. Zu den Weltrekorden gehören der autonome Landgeschwindigkeitsrekord (192,2 mph), die Höchstgeschwindigkeit auf der Rennstrecke (180 mph), das schnellste Überholmanöver auf der Rennstrecke (177 mph) und die meisten Kilometer bei autonomen Rennen (7.500 Meilen).

"Vor drei Jahren haben wir die besten und klügsten Köpfe von Universitäten aus der ganzen Welt versammelt, um auf dem Indianapolis Motor Speedway Geschichte zu schreiben. Damit haben wir bewiesen, dass autonomes Rennen möglich ist und eine weltweite Bewegung gestartet, um hochgeschwindigkeitsfähige autonome Mobilität voranzutreiben", sagte Paul Mitchell, Präsident der Indy Autonomous Challenge. "Nachdem wir viele Rekorde aufgestellt und bewiesen haben, dass autonome Fahrzeuge mit extremen Geschwindigkeiten fahren können, kehren wir in die Rennsport-Hauptstadt der Welt zurück, um ein noch ehrgeizigeres Kopf-an-Kopf-Rennen zu versuchen."

Das bevorstehende Rennen am IMS, das in Partnerschaft mit der Indiana Economic Development Corporation (IEDC) stattfindet, wird ein Adrenalin geladenes Kopf-an-Kopf-Rennen mehrerer autonomer IAC AV-24- Rennwagen sein. Teams führender Forschungsuniversitäten weltweit werden die Grenzen der autonomen Technologie testen und bei atemberaubenden Geschwindigkeiten auf dem legendären Ovalkurs gegeneinander antreten. Dieses Rennen verspricht nicht nur Unterhaltung, sondern auch einen Blick in die Zukunft der Mobilität, in der KI-Fahrer autonome Fahrzeuge bei hohen Geschwindigkeiten sicher auf Autobahnen steuern können, was das Unfallrisiko verringert und die Logistik in der Lieferkette beschleunigt.

"Indiana ist führend in der Zukunft der Mobilität und zieht neue Geschäftsinvestitionen an, fördert Forschung und Entwicklung und inspiriert Innovationen in den Bereichen Elektrofahrzeuge, Wasserstoff und Autonomie", sagte der Handelsminister von Indiana, David Rosenberg. "Die Technologien, Unternehmen und Talente, die die Indy Autonomous Challenge anlockt, machen bedeutende Fortschritte bei der Entwicklung autonomer Fähigkeiten und setzen Indiana an die Spitze der globalen Wirtschaft von morgen, während sie die nächste Generation von Führungskräften und Risikoträgern inspirieren."

Mit 10 Teams, die 18 Universitäten aus fünf Ländern vertreten, wird das Rennen der größte autonome Rennwettbewerb der Welt sein.

AI Racing Tech University of California, Berkeley (Kalifornien), mit der University of Hawai'i (Hawai'i), University of California, San Diego (Kalifornien) und Carnegie Mellon University

Autonomous Tiger Racing Auburn University (Alabama)

Black Gold Autonomous Racing Purdue University (Indiana)

Cavalier Autonomous Racing University of Virginia (Virginia)

KAIST Korea Advanced Institute of Science and Technology (Südkorea)

Luddy Autonomous Racing Indiana University (Indiana)

MIT-PITT-RW Massachusetts Institute of Technology (Massachusetts), University of Pittsburgh (Pennsylvania), Rochester Institute of Technology (New York) und University of Waterloo (Kanada)

PoliMOVE-MSU Politecnico di Milano (Italien), Michigan State University (Michigan), University of Alabama (Alabama)

TUM Autonomous Motorsport Technische Universität München (Deutschland)

UNIMORE Racing University of Modena und Reggio Emilia (Italien)

"Der Indianapolis Motor Speedway wurde ursprünglich als Teststrecke für die ersten Fahrzeuge gebaut", sagte J. Douglas Boles, Präsident von IMS. "Die Tatsache, dass Teams der weltbesten Forschungsuniversitäten die Strecke nutzen, um die Zukunft autonomer Fahrzeuge zu erproben, verbindet die historischen Wurzeln der Strecke mit der Zukunft von KI und Robotik."

Das Rennen wird Tausende von Teilnehmern aus dem Regierungsbereich, der Industrie und dem Hochschulwesen anlocken, darunter 2.000 Schüler, die Wissenschaft, Technologie, Ingenieurwesen und Mathematik (STEM) studieren. Das Rennereignis wird weltweit live gestreamt, damit auch diejenigen teilnehmen können, die nicht persönlich dabei sein können.

"Für viele Hoosiers ist der erste Besuch auf dem Indianapolis Motor Speedway ein Initiationsritus", sagte die Bildungsministerin von Indiana, Katie Jenner. "Die Indy Autonomous Challenge bietet Schülern eine einzigartige Gelegenheit, die Strecke zu besuchen und aus erster Hand die unglaublichen STEM-Technologien zu erleben, die hier in Indiana entwickelt werden. Wir freuen uns darauf, Schüler für die Teilnahme an der Veranstaltung zu gewinnen und bei der Planung einer STEM-Zone mitzuwirken, die sie direkt mit zukünftigen College- und Karrieremöglichkeiten in Verbindung bringt."

Neben dem "Hauptereignis", dem Kopf-an-Kopf-Rennen, wird es an diesem Tag mehrere interaktive Veranstaltungen und Aktionen geben, bei denen die Teilnehmer die Möglichkeit haben, mehr über Zukunftstechnologien wie autonome Fahrzeuge, Drohnen, Roboter, erweiterte und virtuelle Realität, generative KI, Sensorfusion und Internet der Dinge zu erfahren und sich damit auseinanderzusetzen. Zu den Aktivitäten gehören:

Innovation Paddock : Interaktive Hard-Tech-Ausstellungen von branchenführenden Unternehmen, Start-ups, Universitäten und innovationsorientierten gemeinnützigen Organisationen werden in den Trackside Garages neben der Rennstrecke zu finden sein. Hier können die Teilnehmer mit den neuesten technologischen Fortschritten in den Bereichen Mobilität, KI, Automatisierung, Robotik und mehr interagieren.

Future Mobility Summit : Das Gipfeltreffen, zu dem nur geladene Gäste Zutritt haben, konzentriert sich auf bahnbrechende Fortschritte wie KI-gesteuerte Autonomie, Drohnen der nächsten Generation, intelligente Infrastrukturen und nachhaltige Energielösungen. Mit einem besonderen Fokus auf die innovativen Beiträge Indianas verspricht der Gipfel ein beispielloses Treffen von Meinungsführern aus Industrie, Regierung und Akademie zu werden. Dieses sorgfältig zusammengestellte Event, das darauf abzielt, bedeutungsvolle Diskussionen anzustoßen und die Entwicklung von Politikmaßnahmen zur Förderung der zukünftigen Mobilität voranzutreiben, wird dynamische Hauptredner und Podiumsdiskussionen mit renommierten Persönlichkeiten aus führenden Industriekreisen bieten.

STEM Zone : Die STEM-Zone, die in Zusammenarbeit mit dem Bildungsministerium von Indiana geschaffen wurde, um die nächste Generation von Innovatoren zu inspirieren, wird die Schüler mit interaktiven Ausstellungen und Bildungsveranstaltungen zu den Themen Wissenschaft, Technologie, Ingenieurwesen und Mathematik ansprechen und unterstreicht das Engagement der IAC, die Neugierde und Leidenschaft für STEM-Fächer bei der Jugend zu fördern und die entscheidende Rolle der Bildung für die Zukunft der Technologie hervorzuheben. Die Schüler haben außerdem Zugang zu den Ausstellungen im Innovation Paddock, zu gesponserten Mittagsverpflegungen und zu Sitzplätzen auf der Tower Terrace-Tribüne, um das IAC-Rennen zu verfolgen.

Unternehmen, Regierungsbehörden, Universitäten und gemeinnützige Organisationen, die an einer Teilnahme an der Indy Autonomous Challenge am IMS interessiert sind, können über info@indyautonomouschallenge.com in Kontakt treten. Schulleiter und Lehrer, die Schüler zu dieser Veranstaltung bringen möchten, können sich an folgende Adresse wenden EEL@doe.in.gov. Allgemeine Besucher, die dem Rennen beiwohnen möchten, können ab dem 2. Mai 2024 auf der Website des Indianapolis Motor Speedway Tickets erwerben.

Über die IAC: Die Indy Autonomous Challenge (IAC) ist eine gemeinnützige Organisation mit Sitz in Indianapolis, Indiana (USA), die Rennwettbewerbe zwischen Universitätsteams von 18 Hochschulen weltweit organisiert. Die Teams programmieren KI-Fahrer, vollständig autonome IAC-Rennwagen zu steuern und in einer Reihe historischer Veranstaltungen auf ikonischen Strecken gegeneinander anzutreten. Die IAC hat ihren Sitz in Indiana und arbeitet daran, ein Zentrum für die Leistungsautomatisierung in diesem Bundesstaat zu schaffen, und nutzt die innovativen Wettbewerbe, um die besten und klügsten Köpfe aus der ganzen Welt anzusprechen und die modernste Technologie für die Sicherheit und Leistung automatisierter Fahrzeuge voranzutreiben. Die IAC begann vor mehr als drei Jahren als Wettbewerb mit einem Preisgeld von 1 Million US-Dollar, zu dem sich 31 Universitätsteams angemeldet haben, die die Spitzenprogramme für Ingenieurwissenschaften und Technologie aus 15 Bundesstaaten der USA und 11 Ländern vertreten. Folgen Sie der IAC @IndyAChallenge auf LinkedIn, Twitter, Instagram, Facebook und YouTube.

