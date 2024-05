Neue BCR- und TCR-Profilierungsprodukte für einzelne Zellen ermöglichen Immunprofilierung in bisher unerreichtem Umfang

Parse Biosciences, ein führender Anbieter von zugänglichen und skalierbaren Lösungen für die Einzelzellsequenzierung, gab heute die Verfügbarkeit von Evercode BCR und die Erweiterung der bestehenden Evercode TCR-Produktlinie bekannt. Die neue BCR-Lösung und die Aktualisierungen der bestehenden TCR-Produktlinie erweitern das Einzelzellportfolio von Parse und ermöglichen es Forschern, das Immunrepertoire in noch nie dagewesener Auflösung und Größe zu untersuchen.

Evercode BCR ermöglicht es Forschern, B-Zell-Rezeptor-Sequenzen (BCR) zusammen mit der Genexpression derselben Zellen zu erfassen. Während bestehende Tools nur schwer die immense Vielfalt des BCR-Repertoires erfassen können, bietet Evercode BCR einen Durchbruch, indem es gepaarte BCR-Sequenzen (sowohl schwere als auch leichte Ketten) in bis zu einer Million Zellen in einem einzigen Experiment misst. Dieser skalierbare Ansatz ermöglicht die Zuordnung von BCR-Klonotypen zu verschiedenen B-Zell-Subtypen und Aktivierungszuständen, was eine noch nie dagewesene Auflösung ermöglicht und neue Möglichkeiten in der Antikörperforschung eröffnet.

Parse hat außerdem seine Evercode TCR-Produktlinie erweitert, um die Detektion sowohl von Maus- als auch von humanen TCRs zu ermöglichen und die Leistung drastisch zu verbessern. Diese Updates bieten eine verbesserte Empfindlichkeit sowohl für die Genexpression als auch für die TCR-Detektion und basieren auf der kürzlich veröffentlichten Version 3 der Chemie für das Flaggschiffprodukt Evercode Whole Transcriptome.

Sowohl Evercode BCR als auch TCR sind mit der Fixierung kompatibel, so dass die Forscher die Proben fixieren und aufbewahren können, sobald sie eintreffen, und die Proben später in einem einzigen Experiment zusammenführen können. Dies ermöglicht Zeitabläufe und Experimente mit höherem Durchsatz und minimiert gleichzeitig mögliche Batch-Effekte zwischen den Proben.

"Um aussagekräftige Ergebnisse bei der Erstellung von Einzelzell-Immunprofilen zu erzielen, ist es entscheidend, die Zellzahl und die Anzahl der Proben zu erhöhen", sagte Charlie Roco, Mitbegründer und CTO von Parse Biosciences. "Wir freuen uns über die neuen Möglichkeiten, die diese Lösungen den Forschern bieten und ihnen die unübertroffene Skala zur Verfügung stellen, die erforderlich ist, um die enorme Repertoirevielfalt des adaptiven Immunsystems aufzudecken."

Mitglieder des Parse-Teams werden auf der bevorstehenden Jahrestagung der American Association of Immunologists (AAI) in Chicago am Sonntag, den 5. Mai um 10:45 Uhr im Exhibitor Workshop Theater #1, Halle F1, weitere Details zu Evercode BCR und Updates zu Evercode TCR vorstellen.

Über Parse Biosciences

Parse Biosciences ist ein globales Life Sciences-Unternehmen mit der Mission, Fortschritte für die menschliche Gesundheit und die wissenschaftliche Forschung zu erbringen. Es versetzt Forscher in die Lage, Einzelzellsequenzierung mühelos in noch nie dagewesenem Umfang durchzuführen. Diese innovative Methode ermöglicht bahnbrechende Entdeckungen für die Behandlung von Krebs sowie Nieren- und Lebererkrankungen, die Gewebereparatur, die Stammzellentherapie, die Entwicklung des Gehirns und das Immunsystem.

Parse wurde auf der Grundlage einer bahnbrechenden Technologie gegründet, die an der University of Washington entwickelt wurde. Das Unternehmen hat über 100 Millionen Dollar aufgebracht und wird in fast 2.000 Labors auf der ganzen Welt eingesetzt. Das wachsende Produktportfolio umfasst Evercode Whole Transcriptome, Evercode TCR, Evercode BCR, CRISPR Detect, Gene Capture und ein Softwaretool für die Datenanalyse.

Parse Biosciences hat seinen Hauptsitz in Seattle, im lebhaften Bezirk South Lake Union von Washington. Vor Kurzem hat das Unternehmen ein Gebäude mit einer Fläche von 34 000 Quadratfuß und einem hochmodernen Labor bezogen.

