Köln (ots) -Am 10. und 11. Mai 2024 verwandelt 1LIVE Bochum zur Sektorstadt des Jahres. An zwei Tagen bringt der Sender Radiokonzerte, DJ-Sessions und Clubshows in die außergewöhnlichsten Locations der Stadt. Neben spannenden Musik-Acts und einer zweitägigen Radio-Sondersendung aus dem Ruhrgebiet hat 1LIVE nun noch einen Special Guest mit einer besonders verrückten Aktion für »Absolut Bochum« gewinnen können.Daniel Danger ist eine echte 1LIVE-Geheimwaffe: Durch seine unermüdliche Absurdität, unterhaltsamen Challenges und charmante Präsenz ist er ein absoluter Sektor-Liebling mit ultimativem Spaß-Faktor. Ob als erfolgreicher Ballermann-Interpret, potenzieller Nationaltorwart oder lebendiger Weihnachtsbaum - seinen Selbstexperimenten sind keine Grenzen gesetzt. Für einen neuen Weltrekordversuch kommt der Entertainer nun ins Ruhrgebiet und verleiht dem »Absolut Bochum«-Wochenende mit einer absurden Aktion à la Daniel Danger den perfekten Schliff.Auf großer Fahrt mit Captain DangerMitten im Bermuda3eck wird Daniel Danger zu Captain Danger. Auf einer 24-stündigen Schiffschaukelfahrt muss er mindestens 250 1LIVE-Hörer:innen in gerade mal 1-minütigen Gesprächen kennenlernen, um »Weltrekordhalter für die meisten Schiffschaukel-Fahrten mit unterschiedlichen Beifahrer:innen in 24 Stunden« zu werden - und einen brandneuen Rekord aufzustellen. Der ambitionierte Moderator freut sich auf zahlreiche Teilnehmende und spannende Gesprächspartner:innen, gibt aber zu: "Das ist eine der größten Herausforderungen meines Lebens. Mein Magen will den Kurs heute schon ändern."Wer mit Daniel Danger auf dem Konrad-Adenauer-Platz die Segel setzen und Teil einer großen Reise werden möchte, sollte sich das 1LIVE »Absolut Bochum«-Event im Kalender vermerken. Der Weltrekordversuch startet am Freitag, 10. Mai, um 15:00 Uhr und endet am Samstag, 11. Mai, um 15:00 Uhr.Für ausreichend Abwechslung und spannende Gesprächsthemen sorgt die 1LIVE-Redaktion: Captain Danger erhält für jedes Gespräch ein neues, vorgegebenes Thema. So reichen die Gesprächsthemen von Pflanzen über Möbel bis hin zu allem, was ein abwechslungsreiches Kennenlernen ausmacht. Zweimal pro Stunde schaltet das Tagesprogramm live zu Captain Danger und den Hörer:innen. Eine Ausnahme bildet die Zeit zwischen 01:00 Uhr nachts und 06:00 Uhr morgens. Für alle, die dennoch nichts von der Aktion verpassen möchten, wird es einen 24-stündigen Video-Livestream in der 1LIVE-App geben.Anlässlich des geplanten Weltrekordversuchs wird sich auch das 1LIVE-Radioprogramm auf die Aktion vorbereiten. Ab dem 06. Mai geht es On Air um kreative Inhalte wie Seefahrt, Seekrankheit und mehr.Erste »Absolut Bochum«-Shows ausverkauftWährend Captain Danger im Bermuda3eck seinen Weltrekordversuch startet, finden in ganz Bochum exklusive Radio-Konzerte, DJ-Sessions sowie außergewöhnliche Club-Shows statt. Zu Gast in Bochum sind u.a. Stars wie Ski Aggu x 01099, Alli Neumann, Blumengarten, LOI, Klaus Fiehe oder Levin Liam.Bereits ausverkauft sind die Shows von Bennett im Bergbaumuseum, die Konzerte von Milano und Levin Liam im Gleis 9 sowie das Konzert mit Alli Neumann in der Trompete. Für alle weiteren Shows sind weiterhin Tickets erhältlich unter www.sektortickets.de.Der Einlass in die 1LIVE-Clubs setzt die Volljährigkeit voraus. Jugendliche unter 14 Jahren dürfen die Konzerte in Begleitung der Eltern oder eines Erziehungsberechtigten sowie in Begleitung einer volljährigen Person (mit Vollmacht einer erziehungsberechtigten Person) besuchen.