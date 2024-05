Basel - Sie stecken als Duftstoff in Kosmetika, als Aroma in Lebensmitteln oder bilden die Basis für neue Medikamente: Terpene sind Naturstoffe, die in Pflanzen, Insekten und Meeresschwämmen vorkommen. Synthetisch lassen sie sich bislang nur schwer erzeugen. Chemiker der Universität Basel stellen nun jedoch einen neuen Syntheseweg vor. Von Angelika Jacobs, Universität Basel Viele Naturstoffe besitzen interessante Eigenschaften und können etwa die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...