News von Trading-Treff.de Schwacher DAX-Start in den Mai mit erneutem Minus. Das FED-Reversal an der Wall Street und neue Trading-Ideen zum Freitag 03.05.2024 sind hier für Dich verankert. 18000 im DAX bleibt Zielmarke Die ersten Tage im Mai brachten für den DAX weiteren Druck und damit Momentum auf der Unterseite hervor. Der präsente Widerstand ist weiterhin um 18.200 Punkte verankert und wurde schon in der Morgenanalyse vom Dienstag 30.04.2024 ...

