1040 Wien (ots) -Eine bahnbrechendes, KI-gestütztes Tool, die die medizinische Weiterbildung revolutioniert und neu definiert.Der AI SonoAssistant, ausgestattet mit fortschrittlichen Technologien für maschinelles Lernen und Large Language Models, bietet nahtlosen Zugriff auf ein umfassendes Angebot an Bildungsinhalten. Seine interaktive Chatbot-Schnittstelle ermöglicht eine dynamische Interaktion und bietet Benutzern ein umfassendes Multimedia-Lernerlebnis."Wir freuen uns, den AI SonoAssistant vorstellen zu können, der die Art und Weise, wie medizinisches Fachpersonal lernt, revolutioniert und es ihnen ermöglicht, ihr Fachwissen kontinuierlich weiterzuentwickeln", sagt Univ.-Prof. Prof. Dr. Binder, Gründer und Chief Medical Officer von 123sonography.Der AI SonoAssistant markiert einen Meilenstein in der Weiterentwicklung der medizinischen Ausbildung und wird dazu beitragen, Fachkräfte auf der ganzen Welt mit den neuesten und effektivsten Lernwerkzeugen auszustatten. Die Plattform bietet nicht nur hochwertige Lerninhalte, sondern ermöglicht auch eine personalisierte Lernerfahrung, die auf die individuellen Bedürfnisse und das Tempo des Benutzers zugeschnitten ist. Dies trägt dazu bei, die Effizienz und Wirksamkeit der Ausbildung zu maximieren."Wir freuen uns, erneut Pionierarbeit zu leisten mit der Entwicklung dieses Lerntools und als österreichisches Unternehmen das erste weltweit zu sein, das diesen Markt für sich und ihre KundInnnen erschließt. So effizient, einfach und direkt in den Arbeitsalltag integrierbar war medizinisches Wissen noch nie für unsere Zielgruppe verfügbar", meint Mag.Kathrin Biernat, MBA, CEO von 123sonography.Pressekontakt:Mag. Kathrin Biernat, MBACEOkathrin@123sonography.comOriginal-Content von: 123 Sonography GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100096690/100919093