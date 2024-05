The following instruments on XETRA do have their last trading day on 03.05.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 03.05.2024ISIN NameDE000A3EX2Y5 DEUTSCHE POST AG NA NEUEXS1816329418 TEOLLIS.VOIMA OYJ18/24MTNXS1946847388 ESKEN FIN. 19/24 CVXS1063561499 CHINA OVER.FIN.VI 14/24XS1991186500 YORKSH.BLDG 19/24 MTNCH0414522273 LUZERNER KT.BK 18-24DE000HLB4E71 LB.HESS.THR.CARRARA05G/17DE000HLB4QK2 LB.HESS.THR.CARRARA05U/17CH0471297983 HIAG IMMO 19/24XS1606633912 SWEDBK HYPO. 17/24 MTNUS15089QAJ31 CELANESE US 19/24DE000A30V9P7 KRED.F.WIED.23/33 MTNAU3CB0307742 EIB 24/29 MTN