FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt dürfte zum Ende einer bislang schwächeren Woche mit einer moderaten Erholung aufwarten. Etwas Rückenwind liefern die Vorgaben aus den Vereinigten Staaten, wo es für die wichtigsten Indizes nach dem europäischen Handelsende nach oben ging. NAch dem US-Börsenschluss überzeugte dann auch Apple mit seinen Zahlen, dem Ausblick und der Ankündigung eines Aktienrückkaufs in Rekordhöhe von 110 Milliarden Dollar. Für die Papiere des iPhone-Herstellers zeichneten sich am Freitag Kursgewinne von mehr als fünf Prozent ab.

Rund eine Stunde vor dem Handelsstart signalisierte der X-Dax am Freitag ein Plus von 0,4 Prozent auf 17 968 Punkte. Damit würde sich der Dax wieder oberhalb der zuletzt umkämpften 50-Tage-Durchschnittslinie platzieren, die bei Charttechnikern als ein Indikator für den kurz- bis mittelfristigen Trend gilt. Dennoch deutet sich für das Börsenbarometer ein Wochenverlust von rund einem Prozent an. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wurde ähnlich erwartet wie der Dax.

Aus Unternehmenssicht steht weiterhin die Berichtssaison im Anlegerfokus. Der Nutzfahrzeugbauer Daimler Truck startete angesichts der Wirtschaftsflaute überraschend stabil ins Jahr. Der Umsatz lag leicht über dem Vorjahreswert und das operative Ergebnis legte unerwartet deutlich um 4 Prozent zu. Auch die Profitabilität im Industriegeschäft - also ohne die Finanzdienstleistungen gerechnet - entwickelte sich besser als prognostiziert. Die Jahresziele wurden bestätigt. Der Lkw-Hersteller sei stark ins Jahr gestartet, lobten unisono die Analysten von JPMorgan und Jefferies. Die Daimer-Truck-Aktien stiegen vorbörslich auf der Handelsplattform Tradegate um mehr als 4 Prozent im Vergleich zum Xetra-Schluss.

Bei Krones laufen die Geschäfte weiter rund. Umsatz und operativer Gewinn legten in den ersten drei Monaten des Jahres zu. Zudem konnte der Hersteller von Abfüll- und Verpackungsanlagen nach einer kleinen Delle Ende 2023 wieder viele neue Aufträge einsammeln. Der Erlös fiel im Rahmen der Analystenschätzungen aus; beim operativen Gewinn schnitt Krones etwas besser ab als erwartet. Die Krones-Papiere stagnierten zunächst auf Tradegate.

Das Technologieunternehmen Kontron legte nach der Übernahme des Elektronikunternehmens Katek einen Umsatzsprung hin. Der Vorstand bestätigte zudem die Jahresziele. Ein Händler bezeichnete die Kennziffern in einer ersten Reaktion als solide. Die Kontron-Titel legten vorbörslich um 2,4 Prozent zu./edh/mis

