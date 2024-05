DENHAM (dpa-AFX) - InterContinental Hotels Group PLC (IHG.L) Friday said its revenue per available room or RevPAR for the first quarter increased 2.6 percent year on year, primarily helped by 8.9 percent growth in the EMEAA region.



RevPAR rose 2.5 percent in Greater China, while it dropped 0.3 percent in Americas.



IHG's average daily rate increased 2.3 percent, and occupancy rose 0.2 percent points. Net system size grew 3.4 percent from last year.



