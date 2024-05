Innsbruck (ots) -Vier MCI Masterstudiengänge erfolgreich im globalen Hochschulvergleich der renommierten Business School Association "EDUNIVERSAL"Über erneut herausragende Platzierungen darf sich MCI | Die Unternehmerische Hochschule® im weltweiten Eduniversal Masterranking 2024 freuen. In diesem Jahr umfasst das weltweit angesehene Ranking die besten 5.820 Masterstudiengänge und MBA-Programme aus 56 Bereichen und 153 Ländern, wobei sich alle vier teilnehmenden MCI Masterprogramme durchsetzen konnten.Hier die beeindruckenden Platzierungen:- Entrepreneurship & Tourismus: Platz 57 weltweit (Kategorie "Tourismusmanagement")- International Business & Management: Platz 74 in Westeuropa (Kategorie "International Management")- Soziale Arbeit, Sozialpolitik & -management: Platz 42 in Westeuropa (Kategorie "Public Administration / Management")- International Business & Law: Platz 54 in Westeuropa (Kategorie "International Business Law")"Dass unsere vier Masterstudienprogramme herausragende Platzierungen in einem weltweit renommierten Ranking erreichen, bestätigt die Qualität und internationale Anerkennung des MCI. Gleichzeitig sehen wir es als Vertrauensbeweis und Auftrag, weiterhin Innovation in Forschung & Lehre zu fördern und unser Leistungsprogramm kontinuierlich international weiterzuentwickeln", so Brigitte Auer, Leitung des Qualitätsmanagements am MCI."Qualität, Internationalität, Marke und Netzwerk sind die Erfolgsbausteine einer international erfolgreichen Hochschule. Ich freue mich sehr, dass es gleich vier unserer Masterprogramme in das angesehene Eduniversal Ranking geschafft haben und gratuliere den Teams der ausgezeichneten Studiengänge zu diesen hervorragenden Platzierungen", ergänzt MCI Rektor Andreas Altmann.EduniversalEduniversal ist eine globale Ranking- und Ratingagentur mit Hauptsitz in Paris und weltweiten Mitgliedern sowie Aktivitäten. Sie ist spezialisiert auf die Bewertung von Hochschulen und Studiengängen und unterstützt angehende Studierende bei der Wahl ihrer Studienrichtung. Seit mehreren Jahren wird das MCI regelmäßig in Eduniversal Rankings ausgezeichnet und ist unter anderem Träger der drei prestigeträchtigen "Palmes of Excellence" (https://www.mci.edu/de/medien/news/5567-eduniversal-ranking-2023).Mehr Informationen Klicken Sie hier (https://www.mci.edu/de/medien/news/5819-eduniversal-masterranking-2024)Pressekontakt:MCI | Die Unternehmerische Hochschule®Patricia PichlerPublic Relations+43 (0)512 2070 1527patricia.pichler@mci.eduwww.mci.eduOriginal-Content von: MCI Austria, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/66904/5771343