Die Deutsche Bank hat Bloomberg zufolge ehrgeizige Ziele in Südostasien und im Nahen Osten. In Deutschland steht dagegen derzeit die Postbank im Fokus. Hier gab es zur Abwechslung aber auch einmal positive Nachrichten. Weitere Streiks der Mitarbeiter wurden durch eine Einigung im Tarifstreit abgewendet.Die Deutsche Bank hat in der Vermögensverwaltung ein neues Wachstumsfeld ausgemacht. Einem Bloomberg-Bericht zufolge will die Bank das für wohlhabende Familien in Südostasien und im Nahen Osten verwaltete ...

Den vollständigen Artikel lesen ...