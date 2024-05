Nvidia, als führender Hersteller von Grafikchips für Gaming und künstliche Intelligenz, hat dank einer beeindruckenden Historie von über den Erwartungen liegenden Quartalsergebnissen die Aufmerksamkeit der Investoren auf sich gezogen. In den letzten zwei Quartalen übertraf die durchschnittliche Gewinnüberraschung 16,52%. So lag der Gewinn pro Aktie im letzten Quartal bei $5,16, statt der erwarteten $4,55, und im Vorquartal bei $4,02, gegenüber einer Prognose von $3,36. Diese positive Entwicklung führte zu einer Aufwärtskorrektur der Schätzungen für Nvidia und lässt auf eine Fortsetzung des Erfolgstrends hoffen. Die Kombination aus einem positiven Zacks Earnings ESP (Expected Surprise Prediction) und einer starken Zacks-Rangliste deutet darauf hin, dass Nvidia bei der bevorstehenden Quartalszahlenveröffentlichung am 22. Mai 2024 erneut positiv überraschen könnte. [...]

