EQS-News: NuWays AG / Schlagwort(e): Markteinführung/Strategische Unternehmensentscheidung

NuWays relauncht seine Plattform und erweitert Möglichkeiten für Emittenten und Investoren



03.05.2024 / 09:10 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



NuWays relauncht seine Plattform und erweitert Möglichkeiten für Emittenten und Investoren Relaunch der kostenlosen Research Plattform www.nuways-ag.com

Einfacher und vor allem kostenloser Zugang zu Aktienresearch und Deep Dives

Digitale Events mit spannenden Unternehmen für institutionelle und private Investoren

Physische Konferenzen (z.B in Paris) für den persönlichen Kontakt und vertrauensvollen Austausch Hamburg, 02.05.2024

Die NuWays AG, eine unabhängige Equity Research Boutique aus Hamburg, hat heute den Relaunch ihrer Research Plattform vollzogen. Bereits zum Start bietet die neue Plattform registrierten Usern viele Features, die einen Deep Dive in die aktuelle Coverage aus Nebenwerten ermöglicht.



Neben dem aktuellen Research und News Feed (+Archiv) beinhaltet die Plattform alle wichtigen Hintergrundinformation zu den Unternehmen, relevante Bewertungsmultiples, die Möglichkeit 1on1 Anfragen mit Emittenten zu stellen und direkt über den eigenen Broker zu handeln. Die aktuellen Top Picks aus der Coverage werden transparent in der eigenen Alpha Liste abgebildet.



Ein weiterer zentraler Baustein der neuen Plattform sind digitale Events mit Emittenten an denen sowohl institutionelle als auch private Investoren kostenfrei teilnehmen können. Für folgende digitale Events kann sich HIER bereits angemeldet werden: 13.05. l ZEAL Network l Sebastian Bielski (CFO) l Deep Dive into Games Business

l Sebastian Bielski (CFO) l Deep Dive into Games Business 28.05. l Nabaltec l Johannes Heckmann (CEO) l Q1 Highlights + Key Products Explained

l Johannes Heckmann (CEO) l Q1 Highlights + Key Products Explained 03.06. l INDUS Holding l Dafne Sanac (Head of IR) l Deep Dive Into INDUS + Q1 Highlights

l Dafne Sanac (Head of IR) l Deep Dive Into INDUS + Q1 Highlights 13.08. l q.beyond l Thies Rixen (CEO) l H1 Highlights & Stand der Strategie 2025

l Thies Rixen (CEO) l H1 Highlights & Stand der Strategie 2025 04.07. l Netfonds l Peer Reichelt (CFO) l Business Update (Roadshow) Komplementiert werden die digitalen Events zukünftig auch durch physischen Konferenzen. Am 1. und 2. Oktober veranstaltet die NuWays in Kooperation mit mehreren Partnern eine European Small- und Mid-Cap Konferenz in Paris bei der mehr als 200 Investoren und 100 Emittenten vertreten sein werden.



Mit dem Launch der Plattform sind die Entwicklungen aber keineswegs abgeschlossen. In den kommenden Monaten werden weitere Features gelauncht, die Investoren den Deep Dive in die gecoverten Werte erleichtert, die direkte Kommunikation mit den Analysten ermöglicht und Emittenten einen Überblick über Investoreninteresse bietet.



Über NuWays:

NuWays ist ein aus dem Hauck Aufhäuser Investment Banking hervorgegangenes Researchhaus, dass den Zugang zum Kapitalmarkt neu definiert. Qualitativ hochwertiges und kostenloses Research, Veranstaltungen und Beratung sind dabei die Basis einer innovativen, digitalen und demokratischen Plattform, die die institutionellen und privaten Investoren gleichermaßen mit den börsennotierten Unternehmen zusammenbringt.

Über einen neugedachten Prozess bietet die NuWays insbesondere kleineren, aber dafür wachstumsstarken Unternehmen einen vereinfachten, schnelleren und kostengünstigeren Weg an die Börse. Private wie institutionelle Investoren können dabei gleichberechtigt partizipieren.



+++



Presse- und Investorenkontakt

NuWays AG

Christian Sandherr

Mittelweg 16-17

22081 Hamburg

Tel.: 040/ 41111 3780

Mail: christian.sandherr@nuways-ag.com



++++



03.05.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com