Der deutsche Leitindex ist gestern mit leichten Verlusten in den Mai gestartet. Am Ende des Tages stand ein Verlust von 0,2 Prozent auf der Kurstafel. Damit schloss er bei 17.896 Punkten und unter der wichtigen 50-Tage-Linie. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Marco Uome in dieser Sendung. ...