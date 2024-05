Unterföhring (ots) -"Du verlässt jetzt sofort diese Praxis!" Ein klein wenig herzlicher hatte sich Isabel "Isa" Kroiß (Diane Willems) den Empfang in Wiesenkirchen schon vorgestellt, als sie nach 20 Jahren zurückkehrt. Doch der alte Dr. Georg Kroiß (Christian Hoening) will nichts mehr mit seiner temperamentvollen Tochter zu tun haben. Die ist allerdings stur und lässt sich so schnell nicht vertreiben: "Solange mein Bruder mich braucht, bleibe ich hier!"Mit der Ankunft der neuen Ärztin am wunderschönen Schliersee startet die erfolgreiche SAT.1-Vorabendserie "Die Landarztpraxis" am Dienstag, 7. Mai 2024, um 19 Uhr in die 2. Staffel. Und bereits ab heute, 3. Mai 2024, gibt es die ersten drei Folgen exklusiv vorab auf Joyn.Schauspielerin Diane Willems schwärmt von ihrer neuen Hauptrolle als Dr. Isa Kroiß: "Die Qualität einer Heimatserie ist der hohe Wiedererkennungswert, das Panorama und die Bodenständigkeit, ohne Langeweile aufkommen zu lassen. Obwohl ich als gebürtige Belgierin die Berge und Bayern nicht besonders gut kenne, gibt mir,Die Landarztpraxis' ein Gefühl von Heimat."Ihre Kollegin Caroline Frier stimmt ein: "Die Leidenschaft vor und hinter der Kamera, die von Sekunde Eins dabei ist und unser,Baby' mit Liebe und Humor zum Leben erweckt hat, macht den Erfolg der Serie aus."So geht es in der 2. Staffel "Die Landarztpraxis" weiter:Nach vielen Operationen erholt sich Dr. Fabian Kroiß (Oliver Franck) in der Reha von seinem schweren Autounfall. Dr. Sarah König (Caroline Frier) weicht ihrem Liebsten dabei nicht von der Seite. Damit in dieser Zeit die Menschen in Wiesenkirchen ärztlich weiter gut versorgt sind, bittet Fabian seine Schwester Isa, in der Praxis auszuhelfen. Sie hat die Heimat vor 20 Jahren nach einem heftigen Streit mit ihrem Vater verlassen und arbeitet mittlerweile als engagierte Kinderärztin mit besonderem Gespür für ihre Patienten. Isa ist fest entschlossen, sich mit ihrem Vater auszusöhnen und ihren Bruder in der Praxis zu vertreten. Die selbstbewusste junge Ärztin hat jedoch noch einen anderen Grund für ihre Rückkehr: die Flucht vor ihrem unberechenbaren Ehemann. In Bergretter Lukas (Michael Raphael Klein) findet Isa schnell einen Freund, dem sie sich anvertrauen kann - und der auch ihr Herz nicht unberührt lässt...Weitere Infos zur Serie und zu den Darstellern finden Sie unter https://presse.sat1.de/Landarztpraxis"Die Landarztpraxis", Staffel 2, 80 Folgen, ab 7. Mai 2024 in SAT.1 - produziert von filmpool entertainment. Auf Joyn gibt's immer freitags alle Folgen der kommenden Woche exklusiv vorab.Pressekontakt:Sandra ScholzContent Communicationsphone: +49 (0) 175 - 1815164email: sandra.scholz@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1191email: clarissa.schreiner@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5771396