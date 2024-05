Fresenius kommt bei seiner Neuausrichtung weiter voran. Wie der Gesundheitskonzern am Donnerstagabend mitgeteilt hat, soll das Vamed-Reha-Geschäft veräußert werden. Fresenius werde aber ein Drittel der Anteile weiter behalten. Die Aktie setzt ihre jüngst gestartete Erholung fort und nimmt nun Kurs auf das Dezemberhoch 2023.Die Beteiligungsgesellschaft PAI Partners soll eine Kontrollmehrheit von 67 Prozent am Vamed-Rehabilitationsgeschäft erhalten, so Fresenius in einer Mitteilung vom Donnerstag. ...

