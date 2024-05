Rätselhafte Signale aus Stuttgart: Lkw-Bauer steigert Rendite und bestätigt Jahresziele. Geschäft in China und Europa wird schwieriger. Vorstand kritisiert fehlenden Optimismus in Deutschland. Aktie deutlich im Minus. Der Lkw-Hersteller Daimler Truck hat im ersten Quartal 2024 den Gewinn um vier Prozent auf 1,21 Milliarden Euro gesteigert. Und das trotz eines Absatzrückgangs um 13 Prozent auf 109000 Fahrzeuge, vor allem aufgrund eines schwächere Asiengeschäfts und zunehmendem Gegenwind in Europa. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...