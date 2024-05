Vaduz (ots) -Am Donnerstag, 2. Mai, fand unter Beisein von Regierungsrat Manuel Frick die Einweihung der Skulptur "Pliage C65" von Gottfried Honegger (1917-2016) im Garten der Liechtensteinischen Botschaft in Bern statt.Bei der Skulptur des Schweizer Künstlers handelt es sich um eine Dauerleihgabe der Hilti Art Foundation. Es ist das erste Werk Honeggers, eines Vertreters der Konkreten Kunst, welches nun in der Bundeshauptstadt aufgestellt wurde. Bereits im Rahmen der verschiedenen Anlässe zu den Feierlichkeiten zum Zollvertragsjubiläum im vergangenen Jahr wurde wiederholt auf die Zusammenarbeit und Nähe zwischen Liechtenstein und der Schweiz in unzähligen Bereichen hingewiesen. Mit dieser Vernissage bekräftigte Regierungsrat Manuel Frick die Verbindung beider Länder auch über die Kunst.Die Hilti Art Foundation wurde noch ein letztes Mal durch deren mittlerweile in den Ruhestand getretenen Direktor, Uwe Wieczorek, vertreten. Er nahm das Publikum mit auf eine spannende Reise in die Kunstwelt von Gottfried Honegger und seine Skulpturen.Pressekontakt:Ministerium für Gesellschaft und KulturBotschaft des Fürstentums Liechtenstein in BernDoris Frick, BotschafterinT +41 357 64 11bern@llv.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100919104