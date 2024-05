HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat Hensoldt mit "Buy" und einem Kursziel von 49 Euro in die Bewertung aufgenommen. Angesichts der Abhängigkeit der modernen Kriegsführung von einer schnellen, präzisen und verlässlichen Erfassung von Zielen und Bedrohungen stehe der Rüstungselektronikmarkt, in dem Hensoldt tätig ist, vor einem strukturellen Wachstum, schrieb Analyst Simon Keller in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er traut Hensoldt überdurchschnittliche Steigerungsraten zu./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.05.2024 / 08:17 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.05.2024 / 08:21 / MESZ

