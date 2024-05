Eigentlich hören sich gute Nachrichten anders an. Im Jahresvergleich sank Apples Umsatz um vier Prozent, das iPhone-Geschäft verzeichnete einen Rückgang. Dennoch stieg der Aktienkurs. Tim Cook stellte außerdem erneut die baldige Ankündigung von neuen KI-Funktionen in Aussicht. Apple stellt nach einem Umsatzrückgang zu Jahresbeginn baldige Ankündigungen bei künstlicher Intelligenz in Aussicht. Der Konzern sehe große Chancen in dem Bereich und werde ...

