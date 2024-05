Der Elektroauto-Hersteller Rivian erhält vom US-Bundesstaat Illinois ein Anreizpaket in Höhe von 827 Millionen Dollar, um sein Werk in der Stadt Normal zu erweitern. In dem Werk soll künftig neben dem R1S und R1T auch der neue R2 produziert werden. Dafür legt Rivian den Bau eines neuen Werks in Georgia vorerst auf Eis. Rivian Automotive hat bekanntgegeben, dass das Unternehmen vom State of Illinois Department of Commerce & Economic Opportunity ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...