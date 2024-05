Berlin (ots) -Ein verlässlicher Lieferant ist das A und O für Betriebe, die Sicherheitstechnik verbauen. Mit der GRAEF Distribution GmbH bieten Lukas Olfert und Peter Gräf ihren B2B-Kunden nicht nur eine ehrliche Geschäftsbasis, sondern auch einen persönlichen, sehr umfangreichen Service und innovative Top-Produkte. Hier erfahren Sie, was die GRAEF Distribution GmbH von anderen Anbietern unterscheidet, wovon ihre Kunden profitieren und welche Mission das Unternehmen verfolgt.Vielen Menschen fehlt das Bewusstsein für den Schutz von Haus und Hof: Erst wenn ein Einbruch oder ein Brand stattgefunden haben, fangen sie an, sich mit Sicherheitstechnik auseinanderzusetzen und wenden sich an Experten in diesem Bereich. Ob großes Sicherheitstechnikunternehmen, Elektroinstallationsbetrieb oder Errichter, also kleine lokal tätige Unternehmen, deren Dienstleistung nur aus der Installation von beispielsweise Alarmanlagen oder Videokameras besteht - sie alle sind auf einen zuverlässigen Großhändler angewiesen, von dem sie die zu verbauenden Produkte beziehen können. Zähe Prozesse, Unehrlichkeit in Bezug auf die Lagerbestände und ein defizitärer Kundenservice gehören somit zu ihrem Arbeitsalltag. "Die meisten Großhändler für Sicherheitstechnik sind kaum digitalisiert und arbeiten nicht kundenorientiert. Da sie in der Regel erklärungsbedürftige Produkte vertreiben, ist ein guter Service essenziell", erklärt Lukas Olfert von der GRAEF Distribution GmbH."Unsere Kunden können sich neben schnellen Prozessen, verbindlichen Lieferzeiten und Top-Produkten auch auf ständige Erreichbarkeit und persönliche Beratungen verlassen", fährt der Operations Manager fort. Neben einem IT-Systemhaus, einer Montage-, einer Planungs- und einer Beraterfirma ist gehört auch die GRAEF Distribution GmbH als Großhandel für Sicherheitstechnik im B2B-Bereich zur GRAEF Gruppe. Als reines Onlineunternehmen mit hohem Automatisierungsgrad hebt sich das Unternehmen stark von anderen Anbietern in der Branche ab. Denn die Kunden profitieren nicht nur von dem exzellenten Service, sondern auch von Top-Produkten, die ihnen einen wertvollen Wettbewerbsvorteil verschaffen.Das unterscheidet die GRAEF Distribution GmbH von anderen GroßhändlernDie Zusammenarbeit mit der GRAEF Distribution GmbH läuft schnell, unkompliziert und voll digitalisiert. Mittels einer modernen B2B-Plattform übermittelt der Kunde seine Daten und wird umgehend kontaktiert. In Online-Beratungen und -Verkaufsgesprächen werden ihm das Portfolio im Detail erläutert und offene Fragen geklärt. Darüber hinaus veranstaltet der Distributor für seine Kunden regelmäßig Webinare und sogar einen Online-Stammtisch mit wechselnden Technikthemen. Obwohl die gesamte Zusammenarbeit online stattfindet, können sich die Kunden auf eine individuelle und persönliche Betreuung verlassen. "Unser Kundenservice und technischer Support sind auf einem sehr hohen Level. So helfen wir unseren Kunden bei ihren Notfällen beispielsweise auch dann, wenn andere längst Feierabend haben", verrät Lukas Olfert, der nahezu rund um die Uhr via Chat erreichbar ist und ein sehr enges Verhältnis zu seinen Kunden pflegt.Gemeinsam mit Inhaber Peter Gräf besucht er nicht nur regelmäßig die Hersteller vor Ort, sondern bringt auch neue und innovative Sicherheitsprodukte von Messen oder internationalen Märkten als erster Anbieter nach Deutschland. "So können auch unsere Kunden schneller mit einem neuen Produkt auf dem Markt sein als ihre Wettbewerber", erklärt der Experte. Anders als bei anderen Anbietern in der Branche können sich die Kunden der GRAEF Distribution GmbH außerdem auf absolute Ehrlichkeit, Verbindlichkeit und eine große Flexibilität verlassen. "Die Sicherheitsbranche erfordert ein Kundenverhältnis, das auf Vertrauen und persönlichem Kontakt basiert. Wer das nicht bietet, führt oft nichts Gutes im Schilde", warnt Lukas Olfert und spielt damit auf die vielen ausländischen Onlineshops an, die den Markt mit Dumping-Preisen überschwemmen. Denn entweder erhalten die Kunden hier gar keine Ware oder aber der nötige Service fehlt.Steiler Wachstumskurs durch Automatisierung, Service und ExpertiseNeben dem einzigartigen Kundenservice ist die GRAEF Distribution GmbH zudem das beste Beispiel für die vielen Vorteile, die ein hoher Automatisierungsgrad mit sich bringt. Denn das Unternehmen verfügt über hocheffiziente Prozesse, sodass mit einem überschaubaren Team große Projekte umgesetzt sowie eine Vielzahl von Kunden beraten und betreut werden können. "Unser junges, dynamisches und flexibles Team sowie Top-Produkte, die nur bei uns erhältlich sind, haben außerdem dazu beigetragen, dass das Unternehmen stark wachsen konnte - im letzten Jahr waren es beispielsweise 60 Prozent", verrät Lukas Olfert. Ursprünglich kommt der Experte aus der Industrie und lernte Peter Gräf auf einer Businessreise in der Türkei kennen. Dieser holte ihn ins Unternehmen, wo sie ihre Expertise kombinierten - gemeinsam haben sie so ein Marketingkonzept entworfen, das es in der Branche so noch nicht gegeben hat.Ihre große Onlinepräsenz und weitreichende Sichtbarkeit wollen die Unternehmer auch dafür nutzen, die Relevanz von moderner Sicherheitstechnik stärker in das Alltagsbewusstsein der Menschen zu rücken und darüber hinaus in der Branche etwas zu bewegen. "Unsere Vision ist es, das Konkurrenzdenken in der Sicherheitsbranche einzuschränken und dafür das synergetische Miteinander und den entspannten Austausch zu fördern. Sie sind auf der Suche nach einem verlässlichen, digitalen und professionellen Distributor für Sicherheitstechnik mit Top-Produkten und exzellentem Service? Dann melden Sie sich jetzt bei den Experten von der GRAEF Distribution GmbH (https://shop.graef-gruppe.de/) und vereinbaren Sie einen Termin!

GRAEF Distribution GmbH
Geschäftsführer Peter Gräf & Lukas Olfert
Kochhannstraße 17 10249 Berlin - 03069202294
Bad Meinberger Str. 1, 32760 Detmold - 05231 5008668