(shareribs.com) London 03.05.2024 - Der Kupferpreis ist im Laufe der Woche über die Marke von 10.000 USD geklettert. Das rote Metall rückt immer mehr in den Fokus der Investoren. Die International Copper Study Group hat ihren aktuellen Bericht veröffentlicht. Am Mittwoch übersprang der Preis für eine Tonne Kupfer die Marke von 10.000 US-Dollar. Der Preis an der London Metal Exchange hatte sich bereits ...

