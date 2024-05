NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Aktie des Dialyseanbieters Fresenius Medical Care (FMC) auf "Underweight" mit einem Kursziel von 35,40 Euro belassen. US-Konkurrent Davita habe dank seiner Kostendisziplin mit dem Gewinn je Aktie klar positiv überrascht und umsatzseitig knapp über den Erwartungen gelegen, schrieb Analyst David Adlington in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dazu komme der nach oben hin eingeengte Gewinnausblick. Die Volumina hätten sich allerdings schleppend entwickelt. Bei FMC befürchtet Adlington, dass ein schwaches Patientenaufkommen und die Kosteninflation die Margen 2024 weiter belasten werden, wie er vor den Quartalszahlen von FMC schrieb. Dies spiegelten weder die Konsensschätzungen noch die Bewertung der Aktie wider./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.05.2024 / 07:11 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.05.2024 / 07:11 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005785802

