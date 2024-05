FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Patrizia vor Zahlen zum ersten Quartal von 12,50 auf 11,50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) dürfte im Jahresvergleich um 44 Prozent gesunken sein, schrieb Analyst Lars Vom-Cleff in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies sei nicht nur auf geringere Einnahmen aus Verwaltungsgebühren zurückzuführen, sondern auch darauf, dass der Immobilienkonzern im ersten Quartal 2023 von einem Buchgewinn profitiert habe. Der größte Teil der Profitabilität des Unternehmens zu Jahresbeginn sollte indes aus den jährlichen Beteiligungserträgen des Co-Investments Dawonia resultieren. Dawonia sei ein "versteckter Vermögenswert"./la/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.05.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.05.2024 / 08:22 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000PAT1AG3

Kupfer - Jetzt! So gelingt der Einstieg in den Rohstoff-Trend! In diesem kostenfreien Report schaut sich Carsten Stork den Kupfer-Trend im Detail an und gibt konkrete Produkte zum Einstieg an die Hand. Hier klicken