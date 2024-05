Zürich - Schweizer Vorsorgeeinrichtungen haben auch im ersten Quartal 2024 von dem anhaltenden Aufwärtstrend an den Finanzmärkten profitiert. Sie knüpften damit an ein bereits erfolgreiches 2023 an. Allerdings habe die Euphorie mittlerweile nachgelassen und sei einer zunehmenden Verunsicherung gewichen. Die Finanzmärkte seien in Hochstimmung ins neue Jahr gestartet und haben im Verlauf des ersten Quartals weltweit historische Höchststände erreicht. ...

