Am 14. Mai stehen bei Patrizia Zahlen zum ersten Quartal an. Die Analysten der Deutschen Bank rechnen mit einem EBITDA von 15 Millionen Euro, das wäre ein Minus von 44 Prozent. Dabei muss man berücksichtigen, dass die Zahlen im Vorjahr von einem Buchgewinn geprägt waren. Ob die Assets under Management gestiegen sind, ist unklar. Das Effizienzprogramm ...

