Dreieich (ots) -Als Bank der Region möchte die VR Bank Dreieich-Offenbach eG auch in Sicherheitsfragen ihrer Verantwortung gegenüber den Menschen vor Ort gerecht werden. Aus diesem Grund fördert sie die Schwimmausbildung von jungen Neu-Mitgliedern mit jeweils bis zu 100 Euro. "Schwimmen kann Leben retten. Deshalb möchten wir, dass sich Kinder und Jugendliche in unserer Region auch im Wasser sicher fühlen und Gefahren vermeiden lernen", sagt Patrick Gehres, Bereichsleiter der VR Bank Dreieich-Offenbach eG in Dreieich. Alle wichtigen Informationen zur Aktion finden angehende Wasserhelden auf www.vrbanking.de/wasserheldenCashback sichernDie Cashback-Aktion Wasserhelden startete bereits am 1. April 2024 und läuft voraussichtlich bis Ende des Jahres. Die Teilnahme ist an nur wenige Voraussetzungen geknüpft:Grundsätzlich kann, wer einen Schwimmkurs in der Region bucht, von der Bank bis zu 100 Euro der Kosten zurückerhalten. Auszahlungsberechtigt sind Wasserratten (und alle, die es noch werden möchten) zwischen 0 und 17 Jahren. Sie müssen außerdem zwischen dem 1. April und dem 31. Dezember 2024 Mitglied mit mindestens einem Geschäftsanteil geworden sein. Sollten sie bereits Mitglied sein, so müssen Sie mindestens einen Anteil in dem Aktionszeitraum aufzeichnen."Als Bank können wir natürlich keine Schwimmkurse selbst anbieten. Aber wir können Anreize schaffen und Unterstützung bieten. Wir hoffen, mit unserer Aktion in unserer Region wichtige, klare Impulse für mehr Sicherheit im Wasser setzen zu können", so Gehres.Als Mitglied ist mehr drinDie Cashback-Aktion reiht sich in viele Vorteile einer Mitgliedschaft in der VR Bank Dreieich-Offenbach eG ein. Denn diese lohnt sich nicht nur für das Erlernen von Schwimmbewegungen. Generell gibt es mehrere exklusive Vorteile einer Mitgliedschaft für viele Lebensbereiche:Dazu gehören Preisvorteile bei Kreditkarten und Versicherungsprodukten, MitgliederKOLLEGs, Premium-Konditionen bei Festgeldanlagen, die Möglichkeit, den Kurs der Bank mitzubestimmen und die Chance auf 13% mehr p.a. (Stand 2023) durch Dividende und VR-BonusPunkte.Mehr zur Mitgliedschaft erfahren Interessierte unter www.vrbanking.de/mitgliedschaftDie VR Bank Dreieich-Offenbach eG (www.vrbanking.de) ist eine deutsche Genossenschaftsbank mit Sitz in Dreieich. Die Universalbank mit Filialstruktur ist angetrieben von dem Wunsch, stets bestmöglichen Service zu bieten. Dafür baut die Bank digitale Lösungen immer weiter aus und bündelt hochklassige Beratungsexpertise. Daneben setzt sie sich über Spenden, Sponsoring und weitere Aktionen aktiv für die Region ein, zum Beispiel über die Crowdfunding-Plattform "Mit Herz für die Region".Pressekontakt:VR Bank Dreieich-Offenbach eG, Offenbacher Str. 2, 63303 Dreieich-Sprendlingen, 06103 95-3000, kontakt@vrbanking.de, www.vrbanking.deOriginal-Content von: VR Bank Dreieich-Offenbach eG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135965/5771611