- BARCLAYS CUTS BRITISH LAND TO 'EQUAL WEIGHT' (OW) - PRICE TARGET 405 (432) PENCE - BARCLAYS CUTS GREAT PORTLAND PRICE TARGET TO 385 (442) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS HAMMERSON PRICE TARGET TO 30 (32) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS HISCOX PRICE TARGET TO 1320 (1340) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS NEWRIVER PRICE TARGET TO 87 (90) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES 3I GROUP PRICE TARGET TO 3050 (2815) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES BEAZLEY PLC PRICE TARGET TO 920 (910) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES LANCASHIRE PRICE TARGET TO 800 (790) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES LAND SECURITIES PRICE TARGET TO 730 (700) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES STANDARD CHARTERED TARGET TO 800 (750) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG RAISES NATIONAL GRID PRICE TARGET TO 1150 (1100) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES SSE PLC PRICE TARGET TO 2100 (2000) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES STANDARD CHARTERED PRICE TARGET TO 1100 (1050) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES TRAINLINE PRICE TARGET TO 460 (450) PENCE - 'BUY' - BOFA RAISES SHELL PRICE TARGET TO 3400 (3300) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK INITIATES ADVANCED MEDICAL SOLUTIONS WITH 'BUY' - TARGET 250 P. - DEUTSCHE BANK INITIATES GAMMA COMMUNICATIONS WITH 'BUY' - TARGET 2250 PENCE - DEUTSCHE BANK INITIATES HIKMA PHARMACEUTICAL WITH 'BUY' - TARGET 2750 PENCE - DEUTSCHE BANK INITIATES OXFORD BIOMEDICA WITH 'HOLD' - TARGET 250 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH INITIATES AIRTEL AFRICA WITH 'BUY' - TARGET 160 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH INITIATES ALLIANCE PHARMA WITH 'BUY' - TARGET 85 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH INITIATES AVACTA GROUP WITH 'SELL' - TARGET 40 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH INITIATES CONVATEC WITH 'BUY' - TARGET 315 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH INITIATES CVS GROUP WITH 'BUY' - TARGET 1400 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH INITIATES HELIOS TOWERS WITH 'BUY' - TARGET 265 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH INITIATES INDIVIOR PLC WITH 'BUY' - TARGET 2350 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH INITIATES IOMART GROUP WITH 'BUY' - TARGET 185 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH INITIATES IP GROUP WITH 'BUY' - TARGET 100 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH INITIATES IQE WITH 'BUY' - TARGET 55 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH INITIATES OXFORD NANOPORE WITH 'BUY' - TARGET 190 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH INITIATES PETS AT HOME WITH 'BUY' - TARGET 370 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH INITIATES SPIRE HEALTHCARE WITH 'BUY' - TARGET 320 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH INITIATES SYNAIRGEN WITH 'HOLD' - TARGET 8 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH INITIATES SYNCONA WITH 'BUY' - TARGET 205 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH INITIATES TELECOM PLUS WITH 'BUY' - TARGET 2950 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH INITIATES TRISTEL WITH 'HOLD' - TARGET 500 PENCE - GOLDMAN RAISES INTERCONTINENTAL HOTELS TARGET TO 8375 (8300) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES INTERTEK PRICE TARGET TO 5250 (5225) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES CUTS AJ BELL TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 361 (390) PENCE - JEFFERIES CUTS SMITH & NEPHEW PRICE TARGET TO 1250 (1300) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS DOWLAIS PRICE TARGET TO 100 (104) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS PENNON GROUP PRICE TARGET TO 710 (740) PENCE - 'NEUTRAL' - PEEL HUNT RAISES JOHNSON SERVICE GROUP TO 'BUY' (ADD) - PRICE TARGET 168 (154) PENCE - RPT/DZ BANK RAISES FAIR VALUE FOR SHELL TO 3800 (3500) PENCE - 'BUY' - RPT/JEFFERIES CUTS TYMAN TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 400 (360) PENCE - UBS RAISES SHELL PRICE TARGET TO 2900 (2700) PENCE - 'NEUTRAL'



