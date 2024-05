© Foto: Chris Pizzello/Invision/AP/dpa



Im Übernahmekampf um Paramount haben Sony und die Investmentgesellschaft Apollo Global Management ihr Angebot für den Medienkonzern auf 26 Milliarden US-Dollar angehoben. "Dieses Angebot stellt einen neuen Verhandlungsansatz dar und ist keineswegs verbindlich", erklären Sony Pictures Chief Executive Tony Vinciquerra und Apollo-Partner Aaron Sobel in ihrem eingereichten Angebotsschreiben. An der New Yorker Börse ist die Paramount-Aktie über 10 Prozent hochgeschossen. Paramount, das bisher in exklusiven Gesprächen mit Skydance Media war, steht unter zunehmendem Druck von Aktionären. Diese kritisieren, dass es vor allem für Hauptaktionärin Shari Redstone von Vorteil sei. Redstone, die …