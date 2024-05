Der Markt freut sich über Apple: Erhöhte Dividende und Aktienrückkäufe

Werbung







Apple profitiert weiterhin vom KI-Boom und stellt sich als einer der marktführenden Firmen heraus. Trotz des Umsatzrückgangs ist der Ausblick der Firma für das kommende Quartal optimistisch.



Bei den Quartalszahlen von gestern Abend hat sich der Techgigant robust gezeigt. Der Umsatz ist in den ersten drei Monaten des Jahres um 4% auf 90,8 Mrd. US-Dollar gesunken. Auch ist der Nettogewinn um 2% gefallen. Diese Ereignisse werden von verschiedenen Medien als "erwartet" bezeichnet und scheinen weder die Investoren noch die Firma zu beunruhigen. Außerdem hat der amerikanische Riese eine Dividendenerhöhung um 4% und weitere 110 Mrd. US-Dollar für das Aktienrückkaufprogramm angekündigt.



Nach der Einführung von der innovativen "Apple Vision Pro" meldet die Firma eine "spannende" Produktveröffentlichung an. Diese sollte innerhalb der nächsten Woche bekanntgegeben werden. Apple ist historisch für seine Innovation immer sehr beliebt. Vielleicht sind unter anderem diese Nachrichten, was die Investoren im "Kauf-Modus" gesetzt hat. Die Aktie steigt vorbörslich um mehr als 5%.









